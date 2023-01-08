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В ближнем бою перебили десятки россиян: под Бахмутом пограничники захватили опорник РФ

8 января 2023, 16:36
Украинским защитникам удалось улучшить свое положение на отрезке фронта в районе Бахмута.
В ближнем бою перебили десятки россиян: под Бахмутом пограничники захватили опорник РФ
Захвачен опорник оккупантов под Бахмутом / t.me/DPSUkr

В районе Бахмута Донецкой области украинские пограничники захватили опорный пункт российских оккупантов.

Благодаря этому украинским защитникам удалось улучшить свое положение на этом отрезке фронта. Об этом идет речь в сообщении Государственной погранслужбы Украины в Telegram.

"В течение ночи россияне пытались вернуть утраченную позицию", — говорится в сообщении.

Но, несмотря на усилия оккупантам, так и не удалось вернуться на заброшенную позицию, пограничники их изрядно потрепали.

"В ближнем бою наши воины уничтожили 18 захватчиков, еще 24 - ранили", — добавили в ГПСУ.

В ближнем бою перебили десятки россиян: под Бахмутом пограничники захватили опорник РФ

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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