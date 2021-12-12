В G7 предупреждают РФ: вторжение в Украину вынудит заплатить высокую цену

Кремль предупредили о последствиях в случае агрессии против Украины.
Новое вторжение России в Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить Москву высокую цену.
Об этом идет речь в заявлении, которое готовится для подписания главами внешнеполитических ведомтв группы семи наиболее развитых государств мира (G7), сообщает Reuters.
В подготовленном документе отмечается, что у России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену.
Добавим, что документ по Украине должен быть принят по итогам двухдневной встречи в английском Ливерпуле.
По информации Reuters, тема отношений Москвы и Киева может быть вынесена в отдельное заявление "семерки". Члены G7 также призвали РФ к деэскалации напряженности в Украины, отмечает агентство.
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Война РФ с Украиной – позиция G7
В марте главы МИД стран Большой семерки назвали Россию стороной конфликта на Донбассе, осудили оккупацию Москвой отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также автономной республики Крым, и поддержали инициативу Киева по реализации Крымской платформы.
Великобритания в мае предложила странам G7 разработать специальный механизм, который должен будет позволить эффективно противостоять распространению ложной информации со стороны России и Китая.
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