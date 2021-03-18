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Большая семерка объявила о требованиях к России по Крыму и Донбассу

18 марта 2021, 13:57
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Россия – не посредник, а сторона конфликта в войне на востоке Украины, подчеркнули в G7.

Большая семерка
Страны G7 осуждают РФ за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины / Facebook Посольство Украины в США

Министры иностранных дел стран Большой семерки осудили действия России по оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса. Мировое политическое сообщество не признает захваченный полуостров российской территорией, поддерживает создание Крымской платформы, а также призывает Москву соблюдать права человека в автономной республике и выполнить Минские соглашения. РФ является не стороной вооруженного конфликта на востоке Украины, говорится в заявлении глав МИД организации, опубликованном в четверг, 18 марта.

Министры иностранных дел G7 поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, решительно осуждая агрессивную политику Москвы в отношении Киева.

"Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и Высокий представитель Европейского Союза, едины в нашем осуждении продолжающихся действий России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - отмечается в сообщении.

Позиция Большой семерки по Крыму

Дипломаты указывают, что Большая семерка по-прежнему осуждает аннексию полуострова Крым и не признает попыток ее легализации. Организация призывает Россию обеспечить соблюдение прав человека на захваченном полуострове и поддерживает создание Киевом площадки Крымская платформа.

"Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства, предоставить доступ международным наблюдателям и немедленно освободить всех несправедливо задержанных. Мы приветствуем инициативу Украины по созданию Международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму", - заявили в G7.Читайте такжеБайден сделал заявление в седьмую годовщину оккупации Крыма

Позиция G7 по Донбассу

Страны Большой семерки призывают РФ выполнять свои обязательства по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе на базе Минских договоренностей. В организации напомнили, что Россия оказывает финансовую и военную поддержку боевикам и массово раздает украинцам российское гражданство.

"Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником", - добавили в G7.

Также в международном клубе стран уточнили, что Большая семерка по-прежнему намерена поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Крым остается территорией украинского государства.

"Большая семерка по-прежнему полностью привержена осуществлению санкций и будет продолжать поддерживать Украину в поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ. Крым - это Украина", - подчеркнули в организацию.Читайте такжеАрахамия объяснил обострение на Донбассе и предупредил РФ об ударе

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны G7 за поддержку Киева и территориальной целостности государства на международном уровне.

"Это настоящий жест дружбы - поддержать нашу инициативу по созданию Международной крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества в отношении Крыма и прекращения российской агрессии. Украина движется к миру", - написал в Twitter глава государства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявление глав МИД G7 серьезным сигналом и мощной поддержкой платформы по деоккупации Крыма.

"Приветствую сильный сигнал поддержки Украины и осуждения агрессии РФ от министров иностранных дел G7. Россия - сторона конфликта, не посредник, должна разблокировать мирный процесс. Оправдать оккупацию Крыма никогда не удастся. Прочная поддержка Крымской платформы", - подчеркнул украинский дипломат.

Возвращение Крыма в Украину

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