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В горсовете Черкасс депутаты устроили стычку из-за русского языка

25 февраля 2021, 16:53
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Депутат от ОПЗЖ Александр Замирайло отказался переходить на украинский язык во время обращения с трибуны.

Выступление Александра Замирайло закончилось скандалом / Скриншот

В Черкассах на сессии горсовета секретарь городского совета Юрий Тренкин выступил в роли переводчка для депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Александра Замирайло, который отказался переходить на украинский язык во время обращения с трибуны.

На опубликованном видео запечатлено, как Замирайло вышел на трибуну под громкий шум в зале и начал зачитывать обращение от своей политической силы на русском языке.

Ему сделали замечание и попросили перейти на украинский язык, но Замирайло отказался. В зале мэрии начался сильный шум и депутата окружила полиция, чтобы избежать столкновений.

Отметим, что перевод в исполнении секретаря городского совета Юрия Тренкина вызвал смех в зале. Перевод в его исполнении был больше похож на троллинг прокремлевского депутата.

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Как ранее сообщал Главред:

  • В Николаеве депутаты от Оппозиционной партии – За жизнь Максим Невенчанный и Александр Медведев устроили спор прямо в городском совете разборки.
  • Конфликт вспыхнул, когда политики общались относительно формы пояснительных записок к проектам решения.
  • На заседании комиссии по этике, пришел депутат ОПЗЖ Максим Невенчаный – несмотря на то, что он не входит в эту комиссию. Политик начал задавать вопросы докладчику из аппарата горсовета.
языковой закон Новости Черкассы ОПЗЖ
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