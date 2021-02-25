В горсовете Черкасс депутаты устроили стычку из-за русского языка

Выступление Александра Замирайло закончилось скандалом / Скриншот

В Черкассах на сессии горсовета секретарь городского совета Юрий Тренкин выступил в роли переводчка для депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Александра Замирайло, который отказался переходить на украинский язык во время обращения с трибуны.

На опубликованном видео запечатлено, как Замирайло вышел на трибуну под громкий шум в зале и начал зачитывать обращение от своей политической силы на русском языке.

Ему сделали замечание и попросили перейти на украинский язык, но Замирайло отказался. В зале мэрии начался сильный шум и депутата окружила полиция, чтобы избежать столкновений.

Отметим, что перевод в исполнении секретаря городского совета Юрия Тренкина вызвал смех в зале. Перевод в его исполнении был больше похож на троллинг прокремлевского депутата.

Читайте такжеВ Днепре военные угрожали и "травили" школьников, просивших перейти на украинский

Как ранее сообщал Главред: