В горсовете Черкасс депутаты устроили стычку из-за русского языка

Депутат от ОПЗЖ Александр Замирайло отказался переходить на украинский язык во время обращения с трибуны.
В Черкассах на сессии горсовета секретарь городского совета Юрий Тренкин выступил в роли переводчка для депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Александра Замирайло, который отказался переходить на украинский язык во время обращения с трибуны.
На опубликованном видео запечатлено, как Замирайло вышел на трибуну под громкий шум в зале и начал зачитывать обращение от своей политической силы на русском языке.
Ему сделали замечание и попросили перейти на украинский язык, но Замирайло отказался. В зале мэрии начался сильный шум и депутата окружила полиция, чтобы избежать столкновений.
Отметим, что перевод в исполнении секретаря городского совета Юрия Тренкина вызвал смех в зале. Перевод в его исполнении был больше похож на троллинг прокремлевского депутата.
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