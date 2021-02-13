Креминь рассказал о сотнях нарушений нормы закона о языке и припугнул штрафами

Тарас Креминь / УНИАН

Языковой омбудсмен Тарас Креминь рассказал, что после вступления нормы закона об обязательном обслуживании на государственном языке, он получил шквал обращений и жалоб по отношению к сотрудникам точек торговли.

"Сначала был шквал обращений, жалоб, обид, которые чувствовали люди по отношению к себе в супермаркетах, аптеках, магазинах. Но постепенно, как мы видим, эта статистика растет, но по сути фактов нарушения языковых прав граждан на получение информации и обслуживание на государственном языке мы получаем все меньше и меньше", - сказал он в эфире канала Украина 24.

В то же время, по словам языкового омбудсмена, увеличивается количество обращений, касающихся отсутствия украиноязычной версии интернет-магазинов: "Нет вообще никакой информации на украинском. Это тоже сфера обслуживания, мы подготовили обращения в адрес субъектов хозяйствования и надеемся, что по нашему требованию эти недочеты будут устранены".

Комментируя возможность отсрочки штрафов за нарушения языкового законодательства, Креминь отметил, что в случае отмены штрафов депутатами, они лишат государство инструментов влияния на злостных нарушителей.

Читайте такжеВ партии Зеленского решили бороться со штрафами за нарушение языкового законаКак сообщила накануне пресс-служба языкового омбудсмена, больше всего обращений и жалоб уполномоченному по защите государственного языка с 16 января поступило из Киева и Киевской области - они составили почти половину от общего количества заявлений.

Как отмечается, всего за период 16 января - 11 февраля к уполномоченному обратилось 605 граждан относительно защиты прав граждан на получение информации и услуг на государственном языке, устранения препятствий и ограничений в пользовании государственным языком, предоставления консультаций и дополнительной информации.

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