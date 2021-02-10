"Не базарь": в Николаеве депутаты ОПЗЖ разругались в мэрии

Депутаты ОПЗЖ устроили перепалку в мэрии

В Николаеве депутаты от Оппозиционной партии – За жизнь Максим Невенчанный и Александр Медведев устроили спор прямо в городском совете разборки.

Как сообщает НикВести, конфликт вспыхнул, когда политики общались относительно формы пояснительных записок к проектам решения.

На заседании комиссии по этике, пришел депутат ОПЗЖ Максим Невенчаный – несмотря на то, что он не входит в эту комиссию. Политик начал задавать вопросы докладчику из аппарата горсовета.

Председатель комиссии Елена Киселева обратилась к нему.

"Я предлагаю не отвлекаться на лиц, при всем уважении, имеющих право совещательного голоса", – сказала она.

Невенчаный не согласился, подчеркивая, что имеет право высказать свое мнение. На это резко отреагировал его однопартиец Александр Медведев. "Перестань, не базарь", – обратился тот к коллеге.

В конце концов, председатель комиссии таки предоставила слово Невенчанному. В начале своего выступления он подчеркнул, что механизм подачи проекта решения депутатом является сложным. Однако Медведев не дал ему завершить мысль.

"Ты приходишь как депутат городского совета. Кладешь своим корявым почерком написанное решение и говоришь: "Будьте добры"", - отметил политик.

Невенчаный ответил, что "почерк не был корявым". В ответ Медведев сказал, что "просто говорит, как надо делать". Его однопартиец сказал, что этого не нужно.

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"Аппарату совета дали задание, он для того и существует, чтобы тебе правильно разработать этот вопрос", – подытожил Медведев. После этого вмешалась Председатель комиссии Елена Киселева и прекратила конфликт.

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