В Харькове помощник народного депутата выстрелил человеку в ногу

В Харькове на автостоянке произошла стрельба / https://t.me/truexanews

В Харькове на парковке 19 июня произошла стрельба. Помощник народного депутата Украины Александра Куницкого Дмитрий Никонов выстрелил из травматического оружия. Известно, что мужчина, с которым случился спор, получил ранение в ногу. Никонов говорит, что он защищался.

Инцидент произошел ориентировочно в 20:30 на Новоалександровской улице, а именно на стоянке у зарядной станции электромобилей фирмы "АвтоЭнтерпрайз", частью которой владеет Никонов, сказано на странице Антикоррупционного блока участников АТО в Facebook.

Помощник нардепа рассказал, что попросил незнакомого водителя отогнать авто. Дмитрий Никонов подтвердил, что стрелял

"Попросил его перепарковать машину от зарядки, а он меня ударил в лицо. Я отбежал от него, стрелял в землю, он набежал пальцем на резиновую пулю, потому что я сделал три выстрела и говорил "не подходи". Он все равно хотел атаковать. Не знаю, что он хотел делать, но он приближался ко мне", – рассказал Никонов.

В то же время травмированный мужчина говорит, что отказался переставлять машину по просьбе Никонова.

"Он (Никонов – ред.) обошел машину, подошел к моей водительской двери и начал на меня нападать. Я начал на него наступать, он достал пистолет, зарядил – получил в голову. Боясь за свою жизнь, я ударил, потому что думал, что он сейчас применит пистолет. Думаю, сейчас упадет и может "протрезвеет" мужчина. И он тогда начал стрелять. Первый раз он промахнулся, вторая пуля попала в ногу", – рассказал мужчина.

Дмитрий Никонов рассказал, что оружие его. Он имеет журналистское разрешение на его владение. В общественной организации обнародовали фото пистолета с разрешения на оружие.

В комментарии "Суспільному" полиция Харьковщины сообщила, что производство по факту стрельбы еще не открывали.

"Владелец АвтоЭнтерпрайз попросил типа, занявшего место для зарядки электрокаров, отогнать машину. Тот начал быковать, толкнул и дал в лицо. Никонов начал отходить и предупредил, что будет стрелять. Метров 10 отходил, достал травмат и выстрелил пару раз в пол. Типу срикошетило в палец...", - сказано в сообщении Telegram-канала "Труха.Харьков".

Видео стрельбы в Харькове на автостоянке:

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