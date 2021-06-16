УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Херсонской области мужчина погиб от своего же выстрела из обреза

16 июня 2021, 19:06

С места инцидента изъяты обрез и другие вещи, которые направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр.

В Херсонской области произошла стрельба

В Херсонской области в городе Алешках мужчина устроил стрельбу из обреза, но результате случайного выстрела погиб сам. Еще два человека ранены, говорится в сообщении полиции Херсонской области.

Ночью в полицию поступило сообщение о том, что в одном из местных скверов с огнестрельными ранениями находятся трое мужчин, один из которых мертв. Погибшим является 66-летний местный житель.

По словам раненых, они распивали спиртное на лавочке в то время, как к ним подошел мужчина с обрезом охотничьего ружья.

"Последний выстрелил, в результате чего друзья получили дробовые ранения нижних конечностей. После этого "стрелок", держа оружие в руке за ствол, нанес им удар одному из раненых. В результате произошел случайный выстрел и огнестрельное ранение получил сам стреляющий в область верхней трети правого бедра. В результате нападавший скончался на месте от острой кровопотери", - говорится в сообщении.

С места инцидента изъяты обрез и другие вещи, которые направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр. Также был проведен обыск в доме погибшего - там нашли патроны. По факту смерти мужчины открыто уголовное производство.

Ранее Главред писал о том, что в ночь с 7 на 8 июня 2021 года в селе Грубское Житомирской области мужчина обстрелял частный дом, в котором находилась на отдыхе семья - 47-летний мужчина, его 39-летняя жена и их 10-летняя дочь. Стрелком оказался 59-летний уроженец России, а ныне житель села Вишневое на Коростышивщине Александр Мальцев. На данный момент его взяли под стражу. Тем временем в полиции раскрыли детали преступления.

Херсонская область клиническая смерть огнестрельное оружие
Сейчас вы просматриваете новость «В Херсонской области мужчина погиб от своего же выстрела из обреза». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
О каких болезнях сигнализирует слишком долгий сон - ответ врачаО каких болезнях сигнализирует слишком долгий сон - ответ врача Женщина обнаружила у себя смертельную болезнь во время конференции в Zoom: признакиЖенщина обнаружила у себя смертельную болезнь во время конференции в Zoom: признаки Сын Григория Чапкиса озвучил причину его смертиСын Григория Чапкиса озвучил причину его смерти Даже не смешно: на ЗНО преподаватели по украинскому языку шокированы деградацией школьниковДаже не смешно: на ЗНО преподаватели по украинскому языку шокированы деградацией школьников То, что мертво, обязательно умрет: о тоталитарном режиме Путина-ЛукашенкоТо, что мертво, обязательно умрет: о тоталитарном режиме Путина-Лукашенко

Последние новости

19:14

Путин после встречи с Байденом сделал заявление по Украине

19:12

Выперли уже восемь чиновников: как проходит большое выселение в Конча-Заспе

19:06

В Херсонской области мужчина погиб от своего же выстрела из обреза

18:58

Пугающее зрелище: в Австралии из-за пауков случился апокалипсис Фото Видео

18:53

"Хорошая встреча": Путин сказал, что Россия и США договорились вернуть послов

Реклама
18:44

Как проходила историческая встреча Байдена с "убийцей" Путиным в Женеве (обновляется)

18:38

Криштиану Роналду и падение акций "Кока Колы": что случилось на самом деле Видео

18:29

Встреча Байдена и Путина: какими были первые слова лидеров и о чем говорит язык тела Видео

18:25

Магнитная буря с 16 июня выходит на пик опасности: как пережить ближайшие дни Видео

18:03

CNN узнал, почему Байден и Путин не выступят вместе после встречи Видео

17:57

Появилось видео и подробности последних минут жизни украинки перед падение с 5 этажа в Турции Видео

17:45

"Пишу курсовую работу на е**м  украинском языке": харьковская студентка "прославилась" в Сети Видео

17:45

Гороскоп на завтра 17 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный сюрприз, знакомства и плохие знаки Видео

17:34

Убийца спокойно спал под плач родни: что известно о трагичном ДТП с врачом-велосипедистом

17:31

Бренд Honor объявил о возвращении Google-сервисов и представил Honor 50 Видео

17:30

В Киеве ротвейлер набросился и разодрал ребенка Видео

17:15

Как пережить магнитные бури: врач дала действенные советы Видео

17:13

Телевизор без операционной системы: как использовать устройство на все 100% новости компании

16:56

Новые правила въезда в Украину: обязательный ПЦР-тест и самоизоляцию отменили Видео

16:41

Неопрятно одет: в Одессе мужчина нанес семь ножевых ранений случайному прохожему

Реклама
16:38

Офис президента открыл для всех желающих полуостров Бирючий и парк "Залесье" - Тимошенко

16:34

В Женеве "липовый" Путин выпил водочки на скамейке и посорил деньгами

16:27

Этот фрукт помогает снизить давление: врач объяснил, как не свести пользу к нулю Видео

16:20

Рецепт невероятно вкусной рыбы на Троицу Видео

16:17

Для Among Us вышло крупное обновление с поддержкой 15 игроков в лобби

16:04

Как "продлить жизнь" зелени: раскрыта хитрость Видео

15:58

Полные залы на концертах и в кино: Кабмин по-максимуму смягчил карантин в Украине

15:47

Супер-гол Ярмоленко претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2020: голосуем Видео

15:35

"Сын Порошенко - мой жесткий фанат": Face прокомментировал скандал с отпрыском экс-президента Видео

15:03

Google анонсировала шесть новых функций, которые появятся в Android этим летом Видео

15:01

Ужасы херсонского СИЗО: набито битком и не должно работать

14:47

Многодетный харьковчанин посидит год в тюрьме за жестокое убийство пуделя

14:29

Михаил Поплавский исполнил эротический блюз от Ирины Билык Видео актуально

14:19

"Врач вместо медсестры": медики рассказали о гигантских проблемах в больницах после медреформы Видео

13:55

В Сети появился образ Windows 11: её уже можно скачать и установить Фото

13:48

Равшан и Джамшут курят в сторонке: в Мариуполе "не сошлись" две половинки велодорожки

13:32

Карантин в Украине продлят до конца лета Фото

13:21

Работать в Украине – не дай бог: Данилов послал российский бизнес в Хабаровск

13:06

Переезд и дружеский секс: Василиса Фролова рассказала, как забеременела Видео

12:53

Гороскоп на 16 июня 2021 всех знаков Зодиака: автокатастрофы и потеря части капитала Видео

Реклама
12:34

"Большая стройка": осенью в Трускавце появится новая объездная дорога Фото

12:31

В Киеве пенсионерка просит милостыню под супермаркетом, а по вечерам катается на такси Видео

12:24

S.T.A.L.K.E.R. 2 стала лидером продаж в украинском сегменте Steam Видео

12:13

Синоптик предупредила о странной погоде в Украине завтра Видео

11:59

Шелушение кожи после ожога: что никогда нельзя делать Видео

11:30

"Голос" развалился: депутаты создали новое объединение Видео

11:29

Ученые выяснили причину возникновения опасных тромбов после COVID-19

11:18

Итоги встречи Байдена и Путина: чат с Андреем Илларионовым

11:00

Сотрудничество с МВФ – ярмо или спасательный круг для Украины мнение

10:55

Загадочная смерть украинки из Сум в Турции: всплыли новые детали Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять