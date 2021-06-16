В Херсонской области мужчина погиб от своего же выстрела из обреза

В Херсонской области произошла стрельба

В Херсонской области в городе Алешках мужчина устроил стрельбу из обреза, но результате случайного выстрела погиб сам. Еще два человека ранены, говорится в сообщении полиции Херсонской области.

Ночью в полицию поступило сообщение о том, что в одном из местных скверов с огнестрельными ранениями находятся трое мужчин, один из которых мертв. Погибшим является 66-летний местный житель.

По словам раненых, они распивали спиртное на лавочке в то время, как к ним подошел мужчина с обрезом охотничьего ружья.

"Последний выстрелил, в результате чего друзья получили дробовые ранения нижних конечностей. После этого "стрелок", держа оружие в руке за ствол, нанес им удар одному из раненых. В результате произошел случайный выстрел и огнестрельное ранение получил сам стреляющий в область верхней трети правого бедра. В результате нападавший скончался на месте от острой кровопотери", - говорится в сообщении.

С места инцидента изъяты обрез и другие вещи, которые направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр. Также был проведен обыск в доме погибшего - там нашли патроны. По факту смерти мужчины открыто уголовное производство.

Ранее Главред писал о том, что в ночь с 7 на 8 июня 2021 года в селе Грубское Житомирской области мужчина обстрелял частный дом, в котором находилась на отдыхе семья - 47-летний мужчина, его 39-летняя жена и их 10-летняя дочь. Стрелком оказался 59-летний уроженец России, а ныне житель села Вишневое на Коростышивщине Александр Мальцев. На данный момент его взяли под стражу. Тем временем в полиции раскрыли детали преступления.