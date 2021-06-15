Кровавое убийство супругов на Житомирщине: в полиции раскрыли новые подробности

Подозреваемый подошел к окну жилой комнаты дома и совершил не менее девяти прицельных выстрелов в супругов / Фото zt.npu.gov.ua

В ночь с 7 на 8 июня 2021 года в селе Грубское Житомирской области мужчина обстрелял частный дом, в котором находилась на отдыхе семья - 47-летний мужчина, его 39-летняя жена и их 10-летняя дочь. Стрелком оказался 59-летний уроженец России, а ныне житель села Вишневое на Коростышивщине Александр Мальцев. На данный момент его взяли под стражу. Тем временем в полиции раскрыли детали преступления.

Мальцев выпустил не менее девяти пуль из автомата Калашникова в супругов, они погибли. Ребенок ранений не получил. Как рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Житомирской области, причиной стрельбы стал долг с процентами в якобы 27 тысяч долларов, которые погибшие Сергей Миненко и его гражданская жена Ирина Гарбузенко заняли у подозреваемого еще в 2015 году, передает Obozrevatel.

"8 июня примерно в 00 часов 25 минут, Мальцев, с целью умышленно противоправно причинить смерть Сергею Миненко, с которым сложились длительные неприязненные отношения из-за невыполнения последним долговых обязательств, и его гражданской жене Ирине Гарбузенко, прибыл из огнестрельным оружием – автоматом АКС-74, снаряженным боевыми патронами калибром 5,45 мм, к дому в с. Грубское", - сообщили в полиции.

Подозреваемый подошел к окну жилой комнаты дома и совершил не менее девяти прицельных выстрелов в супругов.

47-летний Сергей Миненко умер от огнестрельных пулевых проникающих слепых ранений грудной клетки с повреждением левого легкого и сердца. А смерть Ирины Гарбузенко, которой 39 лет исполнилось за два дня до трагедии, наступила от огнестрельного ранения живота и грудной клетки. Женщина умерла 9 июня в больнице.

Что известно о стрелке

Александр Михайлович Мальцев, 12.09.1962 г. р. – гражданин Украины, уроженец Российской Федерации (с. Пушкарное, Кореневского района в Курской области), зарегистрирован в Киеве, но проживал в соседнем с Грубским селе Вишневое. Мужчина безработный, ранее не был судим.

Задержанный в день преступления, от дачи показаний по делу о расстреле супругов подозреваемый отказался. Королевский районный суд Житомира 10 июня взял Мальцева под стражу на 60 суток. Досудебное расследование продолжается.

По месту жительства подозреваемого правоохранители нашли блокнот с рукописными записями о долговых обязательствах погибших. Согласно им, в 2015 году они якобы заняли у него 5,8 тыс. долларов. Долг ежегодно рос за счет процентов за пользование займом и, по мнению Мальцева, на по состоянию на 2021 год вырос уже до 27 тысяч.

Сейчас в деле о расстреле супругов на Житомирщине назначен ряд судебных экспертиз по предметам и объектам, которые правоохранители изъяли во время проведения следственных действий по месту жительства Мальцева и в лесопосадке неподалеку.

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Как сообщал Главред, в конце мая в Житомире произошло резонансное убийство – местный арендатор ставка застрелил 7 человек.

Убитые в ночь на 22 мая люди были участниками ООС, а трое из них – военнослужащие Национальной гвардии Украины, которые находились в отпуске. Все - жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет.

Застрелил мужчин Анатолий Захаренко. В селе мужчину называли Русский и Кацап, так как он был родом из России. Его жена Ольга предположила, что к трагедии могла привести ссора, подогретая спиртным.

Позже знакомые Захаренко, которого задержали после убийства семерых человек в Житомирской области, рассказали подробности о своем соседе.