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В Ивано-Франковске на лавочке забыли гранатомет

15 сентября 2020, 23:05

Правоохранители призвали граждан к бдительности.

Полиция
Полиция обнаружила на лавочке гранатомет / УНИАН

В Ивано-Франковске полицейские во время патрулирования города обнаружили на лавочке настоящий боевой гранатомет.

"Патрульные получили сообщение от очевидца о подозрительном предмете, похожим на РПГ-22, на улице Миколайчука. Инспекторы, которые немедленно прибыли на вызов, оцепили территорию и осуществляли охрану места происшествия до приезда следственно-оперативной группы и взрывотехника. Вероятное оружие отправлено на экспертное исследование, его происхождение устанавливают следователи", — сообщается на странице силовой структуры в Facebook.

В полиции призвали граждан к осторожности в том случае, если они обнаружат боеприпасы или любые другие подозрительные предметы в общественных местах.

Патрульные обнародовали перечень правил поведения:

  • сохранять спокойствие;

  • предупредить о подозрительном предмете лиц, находящихся рядом;

  • обозначить место нахождения предмета, а по возможности, оградить его, используя подручные материалы (доски, жерди, ветви, веревки, куски материи и т.д.);

  • как можно скорее сообщить о находке в дежурные службы 101 и 102;

  • ни в коем случае не пытаться перемещать взрывное устройство или предмет;

  • ожидать приезда правоохранителей на безопасном расстоянии от предмета, не допуская к опасной зоне посторонних людей.

/ Фото: Facebook/Полиция Ивано-Франковской области

В полиции напомнили, что возле подозрительных предметов категорически запрещается курить, использовать открытый огонь, поднимать их, разбирать, ударять или бросать. Следует помнить, что осторожность в данном случае сохранит кому-то здоровье, а возможно и жизнь.

  • В городе Никополь Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Полиция открыла уголовное производство.

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