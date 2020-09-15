В Ивано-Франковске на лавочке забыли гранатомет

Правоохранители призвали граждан к бдительности.
В Ивано-Франковске полицейские во время патрулирования города обнаружили на лавочке настоящий боевой гранатомет.
"Патрульные получили сообщение от очевидца о подозрительном предмете, похожим на РПГ-22, на улице Миколайчука. Инспекторы, которые немедленно прибыли на вызов, оцепили территорию и осуществляли охрану места происшествия до приезда следственно-оперативной группы и взрывотехника. Вероятное оружие отправлено на экспертное исследование, его происхождение устанавливают следователи", — сообщается на странице силовой структуры в Facebook.
В полиции призвали граждан к осторожности в том случае, если они обнаружат боеприпасы или любые другие подозрительные предметы в общественных местах.
Патрульные обнародовали перечень правил поведения:
сохранять спокойствие;
предупредить о подозрительном предмете лиц, находящихся рядом;
обозначить место нахождения предмета, а по возможности, оградить его, используя подручные материалы (доски, жерди, ветви, веревки, куски материи и т.д.);
как можно скорее сообщить о находке в дежурные службы 101 и 102;
ни в коем случае не пытаться перемещать взрывное устройство или предмет;
ожидать приезда правоохранителей на безопасном расстоянии от предмета, не допуская к опасной зоне посторонних людей.
В полиции напомнили, что возле подозрительных предметов категорически запрещается курить, использовать открытый огонь, поднимать их, разбирать, ударять или бросать. Следует помнить, что осторожность в данном случае сохранит кому-то здоровье, а возможно и жизнь.
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