УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Карпатах перевернулся автобус с туристами

30 сентября 2021, 08:56
Прослушать новость
Остановить

Авария произошла во время подъема на гору Высокий Верх. В больницы были госпитализированы пять человек. Водитель не справился с управлением.

ДТП
На Львовщине произошло ДТП / ua.depositphotos.com

В среду, 29 сентября, во Львовской области произошло ДТП с автобусом, в котором находились туристы. В результате аварии пострадали пять человек.

Во время подъема на гору Высокий Верх автобус перевернулся, передает пресс-центр ГосЧС.

"29 сентября вблизи с. Волосянка Стрыйского района на туристическом марше горы Высокий Верх, водитель автомобиля, который перевозил туристов (7 человек), допустил опрокидывание в результате чего травмированы 5 человек", - говорится в сообщении.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были транспортированы, переданы медработникам и госпитализированы.

Как сообщал Главред, в Венгрии пять человек погибли после столкновения микроавтобуса с грузовиком вблизи города Абонь. Среди жертв - два гражданина Украины. ДТП произошло 24 сентября.

В Николаевской области микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Четыре человека погибли, шесть - госпитализировали.

viber
ДТП микроавтобус новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Карпатах перевернулся автобус с туристами». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Мощный циклон разогреет Украину до +26: когда и где врежет летняя жараМощный циклон разогреет Украину до +26: когда и где врежет летняя жара В моде очаровательная стрижка на короткие волосы микробоб, которая отлично молодитВ моде очаровательная стрижка на короткие волосы микробоб, которая отлично молодит Снега можно не ждать: какой будет зима в УкраинеСнега можно не ждать: какой будет зима в Украине Приметы на 28 сентября: что нельзя делать в день НикитыПриметы на 28 сентября: что нельзя делать в день Никиты В Украине проверят загранпаспорта: что произошлоВ Украине проверят загранпаспорта: что произошло

Последние новости

09:07

"Создавала волнение": киевлянин проехал через полгорода, чтобы спилить букву "Т" со знака "Троещина"

08:56

В Карпатах перевернулся автобус с туристами

08:50

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака: ревность, прибыль или смена места работы Видео

08:30

Игнорирующих обязанность вакцинироваться от COVID-19 работников будут отстранять – Минздрав Видео

08:17

Число выявленных больных COVID-19 за сутки подскочило до почти 12 тысяч - свежие данные Минздрава Видео

Реклама
07:50

Стало известно, какая погода будет в Украине в последний день сентября (карта)

07:26

Прогноз погоды на октябрь: синоптик уточнил, где в Украине выпадет снег, а где будет тепло до ноября Видео

06:47

Штаты могут ввести санкции против Северного потока-2 в декабре – экс-посол США Видео

06:30

Морковка для лошади: почему Украине намекают на отмену безвиза с ЕС мнение

05:30

Почему полезно употреблять чернослив: совет диетологов

05:28

Нафтогаз "накручивает" наценку в 600%: эксперт рассказал, сколько должен стоить газ в Украине Видео

05:13

Мир будет уничтожен: офицер НАТО спрогнозировал, чем закончится война США с РФ или Китаем

04:09

"На финишной прямой": в Кабмине рассказали, когда отопление появится в домах украинцев Видео

03:50

Что съесть, чтобы предотвратить старение: продукты с полезными антиоксидантами

03:36

Украине грозят отменой безвиза с Евросоюзом: эксперт раскрыл сценарий для заробитчан Видео

02:50

День библиотек 2021 в Украине: поздравления и картинки к празднику

02:41

Ученые обнаружили новые виды крупных хищных динозавров

02:40

День переводчика: сердечные поздравления и картинки к празднику

02:11

Все дело в особом гене: ученые выяснили, почему некоторым людям COVID-19 не грозит

01:13

Какой будет погода в октябре 2021: синоптик Укргидрометцентра уточнил прогноз

Реклама
00:57

Кто в Украине чаще всего умирает от COVID-19: Минздрав обнародовал данные Видео

29 сентября, среда
23:57

В Киеве прогремел мощный взрыв, люди сидят без света

23:50

Динамо разгромно проиграло Баварии в Лиге чемпионов Фото Видео

23:32

В Украине резко подскочили цены на овощи: что подорожало больше всего Видео

22:57

Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает и стукнет мороз Видео

22:30

Выяснилось, почему медиков не заставляют колоть прививки от COVID Видео

22:03

В Минздраве придумали, куда денут испорченную партию вакцин от Pfizer Видео

21:51

Экс-участник Холостячки обвинил Злату Огневич во лжи и пиаре

21:30

Изрезал ножом и положил спать: под Днепром мужчина жестоко убил свою возлюбленную

21:03

Промоутер боксера Усика откровенно высказался о реванше с Джошуа Видео

20:57

Будет катастрофа: США грозит наступление дефолта Видео

20:55

Эктор Хименес-Браво полностью разделся посреди кухни: прикрыл "хозяйство" половинкой арбуза

20:32

В Венгрии пригрозили блокировать вступление Украины в НАТО после газовой сделки с Россией

20:27

В Украине возобновили выдачу "пакетов малыша": что вошло в "бэби бокс"

20:23

Летели прямо в людей: в Полтаве на ходу у маршрутки отпало сразу два колеса Видео

19:59

Кароль удивила жуткой историей из своей жизни

19:57

Женщина в Кропивницком оставила в роддоме уже 8 детей: последними родила двойняшек

19:24

Отопительный сезон 2022: когда начнется и какими будут тарифы Видео

19:04

СБУ обнаружила масштабные фальсификации на выборах в Госдуму Видео

18:55

Украина полностью перейдет на электронные больничные с 1 октября: как это будет работать

Реклама
18:37

Без Майдана белорусов перестреляют по одиночке, и Зельцер тому пример мнение

18:30

"Дай Бог, чтобы ходил с палочкой!": судья "Танців з зірками" Чмерковский едва не распрощался с танцами

18:20

В Германии назвали фейком информацию об угрозе безвиза Украины с ЕС

17:57

Поддерживал протесты: что известно об убившем сотрудника КГБ айтишнике Андрее Зельцере Видео

17:08

Угроза отмены безвиза Украины с ЕС: в Кабмине прояснили ситуацию

16:56

Для отмены безвиза с ЕС нет никаких причин: в МИД успокоили украинцев Видео

16:42

В Украине ударят заморозки и налетит похолодание Видео

16:38

В Минздраве назвали сроки поступления в регионы инновационного лекарства от COVID-19 Видео

16:20

"Мне никто не запретит": на Одесчине мальчик убил щенка и не намерен на этом останавливаться

16:17

Глутаргин — отечественный препарат для лечения болезней печени новости компании

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять