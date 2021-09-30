В Карпатах перевернулся автобус с туристами

На Львовщине произошло ДТП / ua.depositphotos.com

В среду, 29 сентября, во Львовской области произошло ДТП с автобусом, в котором находились туристы. В результате аварии пострадали пять человек.

Во время подъема на гору Высокий Верх автобус перевернулся, передает пресс-центр ГосЧС.

"29 сентября вблизи с. Волосянка Стрыйского района на туристическом марше горы Высокий Верх, водитель автомобиля, который перевозил туристов (7 человек), допустил опрокидывание в результате чего травмированы 5 человек", - говорится в сообщении.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были транспортированы, переданы медработникам и госпитализированы.

Как сообщал Главред, в Венгрии пять человек погибли после столкновения микроавтобуса с грузовиком вблизи города Абонь. Среди жертв - два гражданина Украины. ДТП произошло 24 сентября.

В Николаевской области микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Четыре человека погибли, шесть - госпитализировали.