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Люди выползали из-под груды металла: в Николаевской области маршрутка попала в страшную аварию

28 сентября 2021, 17:31

От удара бус выбросило на обочину прямо на припаркованный КАМАЗ с прицепом.

авария
Авария в Николаевской области / Нацполиция

В Николаевской области микроавтобус, полный пассажиров, столкнулся с двумя грузовиками. Четыре человека погибли, среди них 15-летний парень.

Кроме того, 6 человек госпитализировали. Из-под разбитой маршрутки, которая после столкновения застряла в прицепе КАМАЗа, пострадавшие пассажиры выползали из-под металлических обломков.

"Я только слышала удар и все люди вповалку, потеряла сознание, как пришла в себя - четыре человека мертвы", - рассказывает пострадавшая Светлана, передает ТСН.

Столкновение микроавтобуса с фурой произошло, когда она ехала по встречке. От удара бус выбросило на обочину прямо на припаркованный КАМАЗ с прицепом. Водитель маршрутки и трое пассажиров погибли на месте. Среди них 15-летний парень. В это время его мать была рядом, она выжила.

"Водитель сразу умер, бригадир умерла, кумы сын также умер и девушка молодая, ей 30 лет, двое детей остались", — добавляет женщина.

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Шестеро пассажиров, которые были в салоне микроавтобуса, получили травмы. Два человека с легкими травмами уже отпустили домой на амбулаторное лечение. В больнице сейчас остаются четверо пациентов. Рассказывают, на маршрутке возвращались с работы домой.

"Работали на полях, собирали лук. Выехали затемно, потому что бригадир долго считала собранные овощи. Транспорт, на котором ехали, предоставлял работодатель. Обычно водитель был один, но вчера приехал другой водитель, и он вроде очень спешил домой", - говорится в сообщении.

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Водители грузовиков не пострадали. Полиция пока рассматривает две версии. Первая - водитель маршрутки выехал на встречную, задел фуру и его выбросило на КАМАЗ, который стоял на обочине дороги.

Вторая - правила нарушил водитель грузовика - выехал на встречку и спровоцировал аварию.

Полиция ищет очевидцев. И ждет результаты экспертизы, были ли водители трезвы.

Напомним, в Мелитополе Запорожской области произошло ДТП с участием полицейского. Его незадекларированный и незастрахованный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado врезался в ВАЗ-2110, в котором ехала семья с трехлетним ребенком.

Как утверждает владелец "десятки", коп был в состоянии алкогольного опьянения, а после аварии на водительское сиденье усадил свою жену.

viber
ДТП происшествие
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