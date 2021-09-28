УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Будут отмазывать": в Мелитополе пьяный коп протаранил авто, а потом "подставил" жену"

28 сентября 2021, 08:53

Водитель Toyota Land Cruiser Prado сначала пытался скрыться с места аварии, а потом пересадил на водительское сидение свою супругу.

Toyota врезалась в водительскую дверь ВАЗ-2110 / facebook.com/PoliceMelitopol

В Мелитополе Запорожской области произошло ДТП с участием полицейского. Его незадекларированный и незастрахованный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado врезался в ВАЗ-2110, в котором ехала семья с трехлетним ребенком. Как утверждает владелец "десятки", коп был в состоянии алкогольного опьянения, а после аварии на водительское сиденье усадил свою жену.

ДТП произошло в воскресенье, 26 сентября. Водитель ВАЗ-2110 Вадим Барабан возвращался домой. В его машине было пятеро - он с женой, трехлетним ребенком и двумя друзьями возвращались домой, передает Obozrevatel.

"На разрыве сплошной (там, где разрешен разворот) я остановился, включил поворот, глянул в зеркала – ту машину не было видно. Как только начал выполнять маневр, в мою водительскую дверь врезалась Toyota. Меня оглушило, даже не сразу осознал, что произошло", – рассказал Барабан.

По его словам, сначала водитель Toyota включил заднюю передачу и попытался покинуть место ДТП, но авто заглохло. Тогда мужчина вышел из автомобиля, женщина же с пассажирского сиденья перебралась на водительское и осталась там.

В водителе Toyota Land Cruiser Барабан узнал полицейского, который когда-то его останавливал - Виталий Юрченко.

Реклама

"Он шатался, невнятно отвечал на вопросы, запах перегара от него был... Когда на место ДТП приехали наши местные журналисты, то сказали, что и в машине сильный запах алкоголя", – добавил водитель "десятки".

Ситуацию пытались решить на месте.

"Подошли люди со стороны виновника ДТП. Они предложили решить все без вызова полиции, без составления протокола. Также предложили сделать ремонт моего автомобиля где-то у них", - рассказал водитель ВАЗ.

Но Барабан не согласился на предложение. Он говорит, что ему прямо сказали, что тогда выплаты ему не видать. Водитель "десятки" утверждает, что в "переговорах" якобы участвовал непосредственный руководитель Юрченко – начальник сектора реагирования патрульной полиции №1 Сергей Любышко. Правда, на снятых после аварии видео его нет. Барабан это объясняет тем, что Любышко приехал минут через 30-40 и держался подальше от камер.

К слову, с места ДТП вечером 26 сентября жена копа Ольга Юрченко уехала в машине скорой помощи якобы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Однако, по словам Барабана, в больнице она отказалась проходить рентген и уехала – ее не госпитализировали. позже он отказалась дать комментарии журналистам.

В Мелитопольском районном управлении полиции ГУНП в Запорожской области официальную позицию относительно ДТП озвучили на странице в Facebook.

"26 сентября около 22 часов на проспекте Богдана Хмельницкого в Мелитополе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей ВАЗ-2110 и Toyota Land Cruiser , которые двигались в северном направлении и столкнулись. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в настоящее время устанавливается, кто находился за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, и добавили, что по результатам медицинского освидетельствования, полицейский Мелитопольского РУП находился в трезвом состоянии. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. На время проведения служебного расследования сотрудника полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

К слову, глава общественной организации Мелитопольский Мемориал Даниил Енин, который практически сразу приехал на место аварии выразил сомнение в "адекватности" проведенной экспертизы.

По его словам, как минимум три-четыре часа, которые он там находился, полицейского Юрченко не отвозили на освидетельствование.

"А теперь оказалось, что полицейский был "трезвый", – иронично отметил Енин.

Сложности возникли и с записями с камер наблюдения, на которых мог быть зафиксирован не только момент ДТП, но и то, что происходило после. Например, как водитель и пассажир могли поменяться местами.

"Ни одна камера в центре города якобы не зафиксировала момент аварии – это со слов полицейских. Будут отмазывать", – считает Енин.

Читайте такжеСбил 11-летнюю девочку на переходе и сбежал: в Николаеве 15-летний подросток устроил смертельное ДТП

К слову, в декларации Юрченко, в разделе "Транспортные средства" указан только ВАЗ 1989 года выпуска, который принадлежит, судя по всему, его отцу. А вот следов Toyota Land Cruiser нет. Однако Енин утверждает, что коп постоянно ездил на этом автомобиле.

Плюс ко всему выяснилось, что машина не застрахована, что повлечет определенные сложности. Для потерпевшего это дополнительный иск о взыскании ущерба, а дело может затянуться надолго.

Читайте такжеВ Херсоне авто сбило мать с ребенком на "зебре": водитель была "под градусом"

Вадим Барабан, чью машину протаранил "крузер", 27 сентября обратился в территориальное управление Государственного бюро расследований.

"Я изложил ситуацию. Суть моего заявления – что были попытки сокрытия фактов, фальсификация и использование служебных полномочий с целю избежать ответственности со стороны Юрченко. После ДТП показания брались только у меня, не дали воспользоваться медицинской помощью, а также довели до того момента, что виновники ДТП – те, кто присутствовали в автомобиле Toyota - просто скрылись с места происшествия", – рассказал потерпевший.

Как сообщал Главред, смертельное ДТП произошло 18 сентября в Одессе. Там работник полиции поехал на красный свет и столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии скончался 66-летний мужчина.

viber
ДТП новости Мелитополя полиция новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Будут отмазывать": в Мелитополе пьяный коп протаранил авто, а потом "подставил" жену"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Надо выбирать другой проект": Джамала и Влада Яма повздорили на "Танцях з зірками""Надо выбирать другой проект": Джамала и Влада Яма повздорили на "Танцях з зірками" Красный уровень угрозы: Землю ждет череда магнитных бурьКрасный уровень угрозы: Землю ждет череда магнитных бурь 11-летняя девочка выбросилась из окна после разговора с родителями: детали трагедии в Умани11-летняя девочка выбросилась из окна после разговора с родителями: детали трагедии в Умани Усталость: лучшие витамины, которые можно принимать, если вы все время устаетеУсталость: лучшие витамины, которые можно принимать, если вы все время устаете Добровольная вакцинация по-украински: что делать в случае принужденияДобровольная вакцинация по-украински: что делать в случае принуждения

Последние новости

08:58

Ученые рассказали, почему людям во время диеты нельзя смотреть зимние фильмы

08:53

"Будут отмазывать": в Мелитополе пьяный коп протаранил авто, а потом "подставил" жену"

08:40

Гороскоп на 28 сентября для всех знаков Зодиака: долги, старые проблемы или удачные покупки

08:21

Число новых COVID-случаев в Украине за сутки выросло вдвое - свежая статистика Минздрава Видео

08:06

Субсидии на отопление для пенсионеров: за какой период и какие доходы учитываются

Реклама
07:18

"Это удар и мы ответим": Кулеба жестко отреагировал на сделку Венгрии с российским Газпромом

07:10

План Украины и крушение СП-2: в Нафтогазе напомнили преемнику Меркель об обещании по трубе Газпрома Видео

07:00

Астрологический прогноз на октябрь-2021: чем порадует и чем огорчит экватор осени Видео

06:48

Украинцев ждут холодные ночи с заморозками до -5: синоптик уточнила прогноз погоды до конца сентября Видео

06:15

Подъем союзников Украины и новая коалиция в Германии: эксперт объяснил итоги выборов в Бундестаг Видео

06:14

Меркель 2.0 с акцентом на Россию: чего ждать от нового канцлера Германии мнение

05:51

Приметы на 28 сентября: что нельзя делать в день Никиты Видео

05:20

Врач назвал самую опасную консервацию для организма Видео

04:58

Медики указали на опасное последствие невосприимчивости тела к инсулину

04:39

Мощный циклон разогреет Украину до +26: когда и где врежет летняя жара Видео

04:10

"Было прилично и скромно": Вакарчук откровенно рассказал о своем самом первом свидании Видео

03:50

В Украине резко подскочили месячные тарифы на газ: кому придется раскошелиться Видео

03:06

Какие продукты сокращают длительность жизни - ответ медиков

02:50

"Позор обоим": Настя Каменских показала игривое фото с Потапом

02:12

Примирения не будет: в Турции объяснили геополитический разлом с РФ по Крыму Видео

Реклама
01:57

Может ли Путин пустить в ход ядерную кнопку - прогноз эксперта

01:45

Когда в Украине отмечается день генерального директора – День Босса – поздравления и картинки

01:20

Снега можно не ждать: какой будет зима в Украине Видео

01:15

Врач рассказала, обязательно ли сбивать температуру при коронавирусе

00:47

Топ-3 лучших знака Зодиака для супружеской жизни: астролог составил рейтинг Видео

27 сентября, понедельник
23:53

"Традиция устарела": Аlyona Alyona разоткровенничалась об идеальной свадьбе Видео

23:25

Врач рассказала, какие анализы помогут проверить состояние щитовидки

23:00

Украина хочет провести нормандскую встречу еще при каденции Меркель - Ермак

22:31

В США не пустят некоторых граждан России: кто попал под запрет

22:07

Сутки искали полиция и волонтеры: в Полтавской области в овраге нашли мертвым 19-летнего парня Видео

21:55

В Одессе подростки разгромили шикарный дом ради лайков Видео

21:46

Затащил в парк: в Одессе жестоко изнасиловали и ограбили девочку Видео

21:37

"Будет еще хуже": врач сделал тревожный прогноз по коронавирусу в октябре Видео

21:12

В Украине изменили правила службы в ВСУ: что нового

20:58

"Сюда ходят малыши!": туалеты без дверей и бумаги в школе Днепра возмутили родителей

20:41

"Золотой" хлеб: украинцев предупредили о резком скачке цен на самый популярный продукт Видео

20:39

Опасная операция: танцору Дорофеевой вставили пластину в череп

20:27

Доктор Комаровский показал архивные фото любимой жены и красавцев сыновей

20:22

Едва спасли: мать в подгузнике ребенка нашла ядовитого паука

20:09

Ученые рассказали, как уменьшить вред от употребления в пищу красного мяса

Реклама
19:50

Социологи выяснили, с каким настроением смотрит в будущее молодежь

19:20

"Это наше дело, другие страны не могут влиять": в Венгрии ответили на протесты Киева из-за Газпрома

19:10

Обнародованы цены на газ на октябрь: сколько придется платить Видео

19:09

В Житомире медики заставляли онкобольных покупать препараты, которые государство выдавало бесплатно Фото Видео

19:00

"Вычислила по блютузу": одесситка пожаловалась на головные боли сына из-за вакцинированного педагога

18:44

Ударит мороз: Украину атакует опасная погода Видео

18:41

В Минздраве припугнули главврачей отстранением от должности: в чем причина

18:14

Поели мухоморы, чтобы увидеть галлюцинации: на Закарпатье девушка из-за грибов попала в больницу

17:59

Вакцинация в Украине: Зеленский поручил привить 70% госслужащих за 2 недели

17:59

Назван самый полезный суп: готовить всего 20 минут Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять