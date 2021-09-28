"Будут отмазывать": в Мелитополе пьяный коп протаранил авто, а потом "подставил" жену"

Toyota врезалась в водительскую дверь ВАЗ-2110 / facebook.com/PoliceMelitopol

В Мелитополе Запорожской области произошло ДТП с участием полицейского. Его незадекларированный и незастрахованный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado врезался в ВАЗ-2110, в котором ехала семья с трехлетним ребенком. Как утверждает владелец "десятки", коп был в состоянии алкогольного опьянения, а после аварии на водительское сиденье усадил свою жену.

ДТП произошло в воскресенье, 26 сентября. Водитель ВАЗ-2110 Вадим Барабан возвращался домой. В его машине было пятеро - он с женой, трехлетним ребенком и двумя друзьями возвращались домой, передает Obozrevatel.

"На разрыве сплошной (там, где разрешен разворот) я остановился, включил поворот, глянул в зеркала – ту машину не было видно. Как только начал выполнять маневр, в мою водительскую дверь врезалась Toyota. Меня оглушило, даже не сразу осознал, что произошло", – рассказал Барабан.

По его словам, сначала водитель Toyota включил заднюю передачу и попытался покинуть место ДТП, но авто заглохло. Тогда мужчина вышел из автомобиля, женщина же с пассажирского сиденья перебралась на водительское и осталась там.

В водителе Toyota Land Cruiser Барабан узнал полицейского, который когда-то его останавливал - Виталий Юрченко.

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"Он шатался, невнятно отвечал на вопросы, запах перегара от него был... Когда на место ДТП приехали наши местные журналисты, то сказали, что и в машине сильный запах алкоголя", – добавил водитель "десятки".

Ситуацию пытались решить на месте.

"Подошли люди со стороны виновника ДТП. Они предложили решить все без вызова полиции, без составления протокола. Также предложили сделать ремонт моего автомобиля где-то у них", - рассказал водитель ВАЗ.

Но Барабан не согласился на предложение. Он говорит, что ему прямо сказали, что тогда выплаты ему не видать. Водитель "десятки" утверждает, что в "переговорах" якобы участвовал непосредственный руководитель Юрченко – начальник сектора реагирования патрульной полиции №1 Сергей Любышко. Правда, на снятых после аварии видео его нет. Барабан это объясняет тем, что Любышко приехал минут через 30-40 и держался подальше от камер.

К слову, с места ДТП вечером 26 сентября жена копа Ольга Юрченко уехала в машине скорой помощи якобы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Однако, по словам Барабана, в больнице она отказалась проходить рентген и уехала – ее не госпитализировали. позже он отказалась дать комментарии журналистам.

В Мелитопольском районном управлении полиции ГУНП в Запорожской области официальную позицию относительно ДТП озвучили на странице в Facebook.

"26 сентября около 22 часов на проспекте Богдана Хмельницкого в Мелитополе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей ВАЗ-2110 и Toyota Land Cruiser , которые двигались в северном направлении и столкнулись. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в настоящее время устанавливается, кто находился за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, и добавили, что по результатам медицинского освидетельствования, полицейский Мелитопольского РУП находился в трезвом состоянии. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. На время проведения служебного расследования сотрудника полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

К слову, глава общественной организации Мелитопольский Мемориал Даниил Енин, который практически сразу приехал на место аварии выразил сомнение в "адекватности" проведенной экспертизы.

По его словам, как минимум три-четыре часа, которые он там находился, полицейского Юрченко не отвозили на освидетельствование.

"А теперь оказалось, что полицейский был "трезвый", – иронично отметил Енин.

Сложности возникли и с записями с камер наблюдения, на которых мог быть зафиксирован не только момент ДТП, но и то, что происходило после. Например, как водитель и пассажир могли поменяться местами.

"Ни одна камера в центре города якобы не зафиксировала момент аварии – это со слов полицейских. Будут отмазывать", – считает Енин.

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К слову, в декларации Юрченко, в разделе "Транспортные средства" указан только ВАЗ 1989 года выпуска, который принадлежит, судя по всему, его отцу. А вот следов Toyota Land Cruiser нет. Однако Енин утверждает, что коп постоянно ездил на этом автомобиле.

Плюс ко всему выяснилось, что машина не застрахована, что повлечет определенные сложности. Для потерпевшего это дополнительный иск о взыскании ущерба, а дело может затянуться надолго.

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Вадим Барабан, чью машину протаранил "крузер", 27 сентября обратился в территориальное управление Государственного бюро расследований.

"Я изложил ситуацию. Суть моего заявления – что были попытки сокрытия фактов, фальсификация и использование служебных полномочий с целю избежать ответственности со стороны Юрченко. После ДТП показания брались только у меня, не дали воспользоваться медицинской помощью, а также довели до того момента, что виновники ДТП – те, кто присутствовали в автомобиле Toyota - просто скрылись с места происшествия", – рассказал потерпевший.

Как сообщал Главред, смертельное ДТП произошло 18 сентября в Одессе. Там работник полиции поехал на красный свет и столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии скончался 66-летний мужчина.