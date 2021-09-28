Бус протаранил два грузовика: в результате жуткого ДТП на Николаевщине 11 раненых и погибших

Микроавтобус врезался в два грузовика на Николаевщине / mk.npu.gov.ua

В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли и получили травмы 11 человек.

В понедельник вечером, на автодороге Снигиревка-Калиновка возле села Широкое столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter (там находилось 11 человек) и два грузовика DAF и КАМАЗ с прицепом, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Что известно о погибших и раненых

В результате аварии погибли четыре человека, еще 7 человек получили травмы различной степени тяжести.

В результате ДТП 66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, а также 15-летний подросток, погибли на месте происшествия.

/ mk.npu.gov.ua

Еще семеро пассажиров микроавтобуса от 29-ти до 47-ми лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

/ mk.npu.gov.ua

Напомним, в Мелитополе Запорожской области произошло ДТП с участием полицейского. Его незадекларированный и незастрахованный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado врезался в ВАЗ-2110, в котором ехала семья с трехлетним ребенком.

Как утверждает владелец "десятки", коп был в состоянии алкогольного опьянения, а после аварии на водительское сиденье усадил свою жену.