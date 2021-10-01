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В Киеве 12-летнего школьника заставили заплатить штраф на личную карточку контроллера

1 октября 2021, 09:56
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Мальчик забыл ученический билет дома, поэтому один из контроллеров начал угрожать ребенку и потребовал, чтобы тот уплатил 160 гривен штрафа.

Троллейбус
В Киеве контроллер заставил 12-летнего мальчика перевести ему на карточку 160 грн/ УНИАН

В Киеве контроллер в троллейбусе заставил 12-летнего школьника заплатить штраф, поскольку тот забыл ученический билет. Причем деньги отправились на личную карту контроллера.

Об инциденте в Facebook рассказала мать ребенка Ирина Бучок. По словам женщины, ее сын ехал на тренировку троллейбусе №37. Впоследствии в салон зашли работники КП Киевпастранс. Мальчик забыл дома ученический билет, поэтому один из контроллеров начал угрожать ребенку и потребовал, чтобы он уплатил 160 гривен штрафа. Причем деньги мальчика заставили перевести на личный счет одного из контроллеров.

"Да, он нарушил правила проезда, электронные билеты никак не изготовят, но "разводить" детей и пополнять свои собственные карточки это уже как-то слишком", — написала Ирина Бучок.

В КП Киевпастранс отреагировали на скандал. Там сообщили, что контроллера, который заставил ребенка перечислить деньги на свой личный счет, уже уволили. Также на банковскую карточку ребенка вернули 160 грн.

facebook.com/irina.buchok.7

Как сообщал Главред, в Киеве женщину заставили заплатить штраф за проезд в общественном транспорте без билета. Причем заплатила она его на личную карту контролера.

Во Львове в трамвае завязалась потасовка между пассажиром и контролерами, которые хотели оштрафовать женщину. По словам очевидцев, она передала деньги за проезд и ждала билет, когда к ней подошли проверяющие. Они забрали и порвали билет. Мужчина, который также ехал в трамвае, как раз собирался выходить и попросил, чтобы контролеры его пропустили. По его словам, в ответ он получил удар.

viber
новости Киева штраф троллейбус Киевпастранс проездной оплата проезда
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