В Киеве горел дом престарелых: внутри находились 65 пожилых людей

Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Утром в пятницу, 12 марта, в Подольськом районе Киева возник пожар в доме престарелых. Загорелась кровля трехэтажного здания. Внутри здания находились 65 пенсионеров.

Спасатели оперативно провели эвакуацию, никто не пострадал. Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook, возгорание произошло в 05:51 в Подольском районе по улице Лесозащитная, 11-б.

Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. В 06:55 пожар был локализирован, а в 07:17 - ликвидирован.

Спасатели вместе с обслуживающим персоналом с верхних этажей эвакуировали на первый этаж 65 пожилых людей и 15 человек персонала. В результате ЧП никто не пострадал.

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