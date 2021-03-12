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В Киеве горел дом престарелых: внутри находились 65 пожилых людей

12 марта 2021, 09:23
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Спасателям удалось потушить огонь за полтора часа. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Утром в пятницу, 12 марта, в Подольськом районе Киева возник пожар в доме престарелых. Загорелась кровля трехэтажного здания. Внутри здания находились 65 пенсионеров.

Спасатели оперативно провели эвакуацию, никто не пострадал. Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook, возгорание произошло в 05:51 в Подольском районе по улице Лесозащитная, 11-б.

Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. В 06:55 пожар был локализирован, а в 07:17 - ликвидирован.

Спасатели вместе с обслуживающим персоналом с верхних этажей эвакуировали на первый этаж 65 пожилых людей и 15 человек персонала. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожар в доме престарелых в Харькове - о чем ранее писал Главред:

  • 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
  • Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование инцидента.
  • Как сообщила руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова, возможная причина пожара в частном пансионате для пожилых людей в Харькове – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

новости Киева ГосЧС масштабный пожар
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