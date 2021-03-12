В Киеве горел дом престарелых: внутри находились 65 пожилых людей

Спасателям удалось потушить огонь за полтора часа. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Утром в пятницу, 12 марта, в Подольськом районе Киева возник пожар в доме престарелых. Загорелась кровля трехэтажного здания. Внутри здания находились 65 пенсионеров.
Спасатели оперативно провели эвакуацию, никто не пострадал. Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook, возгорание произошло в 05:51 в Подольском районе по улице Лесозащитная, 11-б.
Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. В 06:55 пожар был локализирован, а в 07:17 - ликвидирован.
Спасатели вместе с обслуживающим персоналом с верхних этажей эвакуировали на первый этаж 65 пожилых людей и 15 человек персонала. В результате ЧП никто не пострадал.
Пожар в доме престарелых в Харькове - о чем ранее писал Главред:
- 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
- Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование инцидента.
- Как сообщила руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова, возможная причина пожара в частном пансионате для пожилых людей в Харькове – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.
Автор: Анна Багрий