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В Киеве горит Виноградарь: под угрозой кондитерский цех

11 января 2022, 19:34
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Огонь вспыхнул в металлическом ангаре.

Пожару присвоен повышенный ранг опасности / Сегодня

В Киеве вспыхнул пожар на ул. Светлицкого, 35. Очаг огня зафиксирован в металлическом ангаре, площадью около 300 метров квадратных.

По данным издания Сегодня со ссылкой на ГУ ГСЧС, на данный момент спасатели пытаются потушить огонь.

"Ангар пристроен к двухэтажному зданию, в котором расположен кондитерский цех. Существует угроза распространения огня на кондитерский цех. Пожару присвоен повышенный ранг опасности", – сообщили в ГСЧС столицы.

На месте работают 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 36 пожарных.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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Также известно, что спасатели не вовремя прибыли на место происшествия из-за пробок.

Отметим, за последние сутки в стране случилось 107 пожаров, в которых погибли семь человек.

За первых 10 дней нового года число пожаров составило 1118. В огне в 2022 году погибли 69 человек, еще 42 получили травмы различного степени тяжести.

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