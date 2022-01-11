В Киеве горит Виноградарь: под угрозой кондитерский цех

Огонь вспыхнул в металлическом ангаре.
В Киеве вспыхнул пожар на ул. Светлицкого, 35. Очаг огня зафиксирован в металлическом ангаре, площадью около 300 метров квадратных.
По данным издания Сегодня со ссылкой на ГУ ГСЧС, на данный момент спасатели пытаются потушить огонь.
"Ангар пристроен к двухэтажному зданию, в котором расположен кондитерский цех. Существует угроза распространения огня на кондитерский цех. Пожару присвоен повышенный ранг опасности", – сообщили в ГСЧС столицы.
На месте работают 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 36 пожарных.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Также известно, что спасатели не вовремя прибыли на место происшествия из-за пробок.
Отметим, за последние сутки в стране случилось 107 пожаров, в которых погибли семь человек.
За первых 10 дней нового года число пожаров составило 1118. В огне в 2022 году погибли 69 человек, еще 42 получили травмы различного степени тяжести.
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