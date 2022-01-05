На Закарпатье вспыхнул иностранный автобус с 50 туристами

Туристы ехали из Мукачево в Пилипец.
В Закарпатской области в селе Нижние Ворота в среду, 5 января, прямо на ходу загорелся автобус с полсотней туристов, следовавших рейсом Мукачево-Пилипец.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, транспортное средство было на словацкой регистрации
"5 декабря, в 12:47 в ГСЧС Закарпатья сообщили о возгорании автобуса Van Hool (Словацкой регистрации), который специализируется на нерегулярных пассажирских перевозках", - сказано в сообщении.
Огонь мгновенно вспыхнул в моторном отсеке.
Водитель помог пассажирам эвакуироваться и с помощью огнетушителя пытался сдерживать распространение огня.
Пожар потушили спасатели. Его причину устанавливают специалисты.
Напомним, на Закарпатье реки вышли из берегов и подтопили ряд участков дорог и 40 домохозяйств. За ситуацией следят полицейские, чтобы в случае необходимости немедленно помочь гражданам.
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