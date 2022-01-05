Авто с водителем смыло в реку и подтопило ряд дорог: сильные наводнения на Закарпатье наделали беды

На Закарпатье из-за наводнений затопило дороги и дома / ГСЧС, Нацполиция

На Закарпатье реки вышли из берегов и подтопили ряд участков дорог и 40 домохозяйств.

За ситуацией следят полицейские, чтобы в случае необходимости немедленно помочь гражданам, сообщает полиция Закарпатья.

Выход рек из берегов наблюдается в Тячевском и Береговском районах. Вода в среду, 5 января, затопила автомобильную дорогу сообщением "Лазы-Тячев" и 40 домохозяйств в селе Лазы Тячевского района.

"Вместе со спасителями, полицейские оказывают тячевцам необходимую помощь. На месте работают также сотрудники Бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса", – говорится в сообщении.

Также частично подтоплена автодорога "Большие Комяты-Шаланки" – там из берегов вышла река Боржава. Подтопление зафиксировали и на дороге между селами Ольховка и Гребля.

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"Кроме того, водителям стоит обратить внимание на участок дороги местного значения в селе Майдан, что на Межгорье. Из-за подтопления там оборвалась опорная стенка дорожного полотна", – отмечают в полиции.

Пострадавших ни в одном из этих случаев нет.

В полиции отмечают, что на указанных дорогах усилено патрулирование правоохранителей и ограничено движение транспорта. Водителей призывают временно воздержаться от поездок по этим участкам дорог.

В Хусте авто с водителем смыло в реку

Житель города Хуст оказался в водяном плену, когда из-за подъема уровня воды в реке Река его вместе с авто смыло в водоем.

"В 09:28 5 января в оперативно-спасательную службу Закарпатья сообщили, что на окраине г. Хуст в результате подъема уровня воды в реке Река в водяной плен попал автомобиль Audi 100", – сообщают спасатели.

К спасателям позвонил сам водитель. Когда стремительное течение начало относить его автомобиль на середину реки, мужчине удалось выбраться на берег и сообщить о происшествии по линии "101". Чтобы вытянуть подтопленную машину, пришлось использовать специальное буксировочное оборудование.

Спасатели продолжают откачивать воду

Спасатели оказывают помощь местным жителям и откачивают воду из подвалов и домохозяйств, сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

По состоянию на 14:00 они уже откачали воду из 9 подвальных помещений. Отмечают, что из 20 домохозяйств она сошла самотеком.

Наводнения на Закарпатье усилятся

Спасатели предупреждают, что уровень воды в реках Закарпатья будет только расти.

"5 января в результате добегания воды с верховьев в нижних течениях рек Закарпатской области и на Тисе будет продолжаться повышение уровней воды на 0,5-1,0 м над уровнями на 08:00 5 января с последующим затоплением поймы рек Тиса возле постов Тячев и Хуст, Река – Хуст, Тересва – Нересница, Боржава – Верхние Реметы, Латорица Мукачево, Шопурка – Кобылецкая Поляна (II уровень опасности – оранжевый)", – говорится в сообщении на сайте ГСЧС Украины.

На реке Латорица возле Чопа 5-7 января паводок повлечет повышение уровней воды на 2,0 – 2,5 м. Спасатели говорят, что может начаться затопление дороги Малые Геевцы-Тисянка Ужгородского района.

Каким еще областям угрожают паводки

Вода в реках 6-9 января поднимется в еще двух областях – Львовской и Волынской.

"6-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается возобновление подъемов уровней воды на 0,1 – 0,5 м над уровнями на 08:00 5 января, местами возможен начальный выход воды на заводь. На р. Западный Буг возле г. Каменка-Бугская продолжится дальнейшее затопление поймы (І уровень опасности – желтый)", – говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, сильные наводнения на Закарпатье были в июле 2021 года. Тогда в населенных пунктах подтопило дома, размыло дороги и уничтожило урожаи. В некоторых районах уровень воды был по пояс.

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