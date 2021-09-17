Пожары, наводнения и испепеляющая жара: в ООН предупредили о серьезных изменениях климата

Удерживание тенденции потепления не более чем на 1,5 градуса имеет решающее значение / Фото pixaby

Изменения климата поражают планету все сильнее и раньше, чем ожидалось. Попытки их замедлить все еще не являются надлежащими, заявил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

"Нарушение климата и нашей планеты уже хуже, чем мы думали, и оно движется быстрее, чем предполагалось. Мы продолжаем уничтожать то, от чего зависим на Земле", - отметил он.

Согласно отчету группы исследователей Объединенные в науке 2021, уровень моря поднялся на 20 сантиметров с 1900 по 2018 год, а средние глобальные температуры поднялись по меньшей мере на 1,06 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальными уровнями. Это вызывает нынешние стихийные бедствия, в том числе лесные пожары в Европе и Сибири, наводнения в Германии и сильную жару в США и Канаде.

Исследователи предупредили, что удерживание тенденции потепления не более чем на 1,5 градуса имеет решающее значение для предотвращения наихудших последствий изменения климата. По словам ученых, необходимо сократить глобальные выбросы вдвое к 2030 году, при этом отмечается, что правительства пока что не достигли этого.

Как сообщал Главред, из-за глобального потепления в Украине будет расти число экстремальных погодных явлений. При этом из-за особого географического положения, климат может стать как более влажным, так и более сухим. Такой прогноз озвучила представитель Межправительственной группы экспертов по изменению климата Светлана Краковская.

По ее словам, те изменения климата, которые происходят в мире, коснуться и нашей страны.