Аномальные изменения климата являются лишь началом будущего худшего: генсек ООН

Антониу Гутерриш предостерагает о приближении апокалипсиса / Reuters

В ООН в очередной раз предупредили человечество о катастрофических последствиях изменения климата.

По словам генерального секретаря международной организации Антониу Гутерриша, у человечества уже не осталось времени, поэтому "нужно незамедлительно действовать".

Об этом говорится в официальном заявлении Гутерриша на сайте ООН.

Гутерриш призывает страны сократить объемы выбросов в атмосферу. В противном случае мир столкнется с еще более катастрофическими последствиями изменения климата.

"Количество пожаров, наводнений, а также экстремальные погодные явления повсеместно нарастают. Эти изменения являются лишь началом будущего худшего. Последствия будут катастрофическими. У нас нет времени. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить дальнейший необратимый вред", - сказал генсек ООН.

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Он утверждает, что сдержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса могут только быстрые и масштабные сокращения парниковых выбросов.

"Мы хотим, чтобы все страны представили более перспективные программы по сокращению выбросов парниковых газов на 45% к 2030 году по сравнению с уровнями 2010 года", - добавил Гутерриш.

Также по словам генсека ООН, 26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, запланирована на ноябрь этого года в Глазго, должна стать поворотным моментом в преддверии апокалипсиса.

Что такое Рамочная конвенция ООН об изменении климата

Это международный экологический договор, целью которого является стабилизация концентрации парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климат Земли.

Она проходит ежегодно с 1995 года.

Напомним, новое исследование ученых показало, что за последние 50 лет количество аномально жарких дней на планете удвоилось. При этом, начиная с 1980-х годов столбик термометра поднимался выше 50 градусов по Цельсию, что предвещает еще более высокую температуру уже в ближайшие грядущие годы. Также выяснено, что в течение последнего десятилетия аномальная жара держалась почти месяц ежегодно.

Также ранее исследователи заявили, человечество пагубно влияет на климат и особенно глобальное потепление. Таким образом фоновое потепление в восточной экваториальной части Тихого океана будет проходить быстрее, чем в западной.