УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

За полвека количество аномально жарких дней на Земле увеличилось вдвое: впереди "тепловой стресс"

16 сентября 2021, 05:00
Прослушать новость
Остановить

Начиная с 1980-х годов столбик термометра поднимался выше 50 градусов по Цельсию.

погода, жара, повышение температуры
Жара станет более экстремальной / ua.depositphotos.com

Ученые в очередной раз заговорили о катастрофических изменениях климата. На этот раз речь снова идет о глобальном потеплении и его необратимости.

Последнее исследование показало, что за последние 50 лет количество аномально жарких дней на планете удвоилось, пишет ВВС.

При этом, начиная с 1980-х годов столбик термометра поднимался выше 50 градусов по Цельсию, что предвещает еще более высокую температуру уже в ближайшие грядущие годы.

Также выяснено, что в течение последнего десятилетия аномальная жара держалась почти месяц ежегодно.

Максимальная температура на большей части планеты повысилась на полградуса. Но в Восточной Европе, южной части Африки и Бразилии, Арктике и на Ближнем Востоке она приподнялась на два градуса.

Реклама

"Если нынешняя динамика сохранится, к 2100 году с "тепловым стрессом" столкнутся более миллиарда человек - вчетверо выше по сравнению с текущей цифрой, говорится в недавнем исследовании американского Университета Рутгерса. Такие температурные условия опасны для жизни людей, а также для целостности зданий, дорог и энергосистем", - указано в исследовании.

Причиной такой динамики ученые из Института изменения окружающей среды Оксфордского университета считают последствия бесконтрольного "сжигания ископаемого топлива".

А еще специалисты предостерегают, что география жары будет расширяться. И есть только один способ остановить ее - немедленно сократить промышленные выбросы.

Напомним, ранее в ООН заявили, что мир изменится спустя несколько десятков лет. Причем до неузнаваемости. Землю постигнет голод и стихийные бедствия.

Также ранее исследователи заявили, человечество пагубно влияет на климат и особенно глобальное потепление. Таким образом фоновое потепление в восточной экваториальной части Тихого океана будет проходить быстрее, чем в западной.

viber
ученые климат глобальное потепление
Сейчас вы просматриваете новость «За полвека количество аномально жарких дней на Земле увеличилось вдвое: впереди "тепловой стресс"». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень 2021 пришла безумно привлекательная короткая стрижка гранж-боб в стиле 90-хВ моду на осень 2021 пришла безумно привлекательная короткая стрижка гранж-боб в стиле 90-х В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные кроссовки женские с яркими акцентамиВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные кроссовки женские с яркими акцентами Генерал СБУ назвал восемь областей, которым грозит возможное вторжение войск РФГенерал СБУ назвал восемь областей, которым грозит возможное вторжение войск РФ Пошла кровь, посинело лицо: под Киевом попойка закончилась смертью судьи Печерского судаПошла кровь, посинело лицо: под Киевом попойка закончилась смертью судьи Печерского суда Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака: чужая тайна, осуждение или изменения в отношенияхГороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака: чужая тайна, осуждение или изменения в отношениях

Последние новости

05:40

Жена Михаэля Шумахера со слезами на глазах рассказала о состоянии легенды Формулы-1

05:20

Вывод войск и уход России с Донбасса: в США назвали сценарий прекращения войны на востоке Украины

05:00

За полвека количество аномально жарких дней на Земле увеличилось вдвое: впереди "тепловой стресс" Видео

04:00

Впервые в мире: подросток, страдающий зависимостью от видеоигр, попал в больницу

04:00

"Посадить не на крючок, а на крюк": политолог объяснил, зачем РФ новая эскалация на Донбассе

Реклама
03:51

К чему снится рыба: что говорят известные сонники

02:25

Врачи назвали чай, который избавляет от некоторых симптомов Паркинсона Видео

02:09

Налетит снег и ударит мороз: синоптики озвучили детальный прогноз погоды на октябрь Видео

01:32

Эксперт объяснил, как заставить украинцев делать прививки от коронавируса

01:21

Назван мясной продукт, который вызывает рак Видео

00:45

Приметы на 16 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

00:22

Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака: несчастный случай, расходы или разрыв отношений

00:00

Одну из школ на Прикарпатье атаковали ядовитые змеи

15 сентября, среда
23:26

Выяснилось, какие области на грани попадания в "красную зону"

22:43

В Минздраве пояснили, почему резко подскочило число случаев COVID-19 Видео

22:24

В Украине резко выросли цены на топливо: стоимость дизеля и бензина побила рекорд

22:11

Эректильная дисфункция: названа еда, способная помочь победить неприятное состояние Видео

21:59

Под Одессой чиновница в пачке станцевала в горсовете для мэра, "на помощь" пришел "Чумной доктор" Видео

21:45

Медикам существенно повысят зарплаты: когда и на сколько

21:42

Шахтер разгромно проиграл Шерифу в Лиге чемпионов

Реклама
21:24

Названо самое правильное время отхода ко сну Видео

21:18

В США готовы усилить поддержку Украины в противостоянии с РФ: американский дипломат назвал условия

21:17

Назван самый полезный в мире завтрак: готовить всего 5 минут Видео

21:06

Вкусная еда и мягкая кровать: под Львовом бездомный мужчина проникал в дома

21:02

На Ровенщине мужчина изнасиловал девочку в развлекательном комплексе

20:42

Болезни сердца: вкусное угощение может помочь снизить риск и отсрочить старение Видео

20:34

В Кременчуге женщина устроила "дефиле" для студентов: бегала в чем мать родила

20:21

Оккупанты Крыма поставили главу Меджлиса на учет как "склонного к тероризму"

19:50

Сломал челюсть и перебил нос: в Днепре ушлый коп поиздевался над посетителями кафе

19:36

Однокурсник Путина рассказал о его смертельной болезни

19:33

Скандал из-за бирок для младенцев в роддоме на Волины: в руководстве больницы отреагировали

19:10

Осадчая поразила фигурой в купальнике спустя три недели после родов

19:00

Три сценария, и ни одного оптимистичного: что принесут Украине выборы в Германии мнение

18:58

Газпром признал провал планов по запуску Северного потока-2

18:48

Пенсии в Украине пойдут вверх в 2022 году: кому и на сколько повысят

18:33

В Кабмине назвали негативные последствия увеличения цен на газ

18:24

Прятал гранаты в супермаркете: житель Херсона удивил тайником для боеприпасов, копы шокированы Видео

18:06

Украинцам разрешили учиться вождению онлайн: как будет работать новшество

17:50

В Украине появится новый праздник: когда будем отмечать

17:48

Самоизоляция не нужна: Украина ввела новые правила для иностранцев при транзитном въезде Видео

Реклама
17:27

Крушение монополии Газпрома и сохранение ГТС Украины: Нафтогаз поставил ряд условий по СП-2

17:25

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись диковинные и чуточку странные сапоги из 1920-х Фото Видео

17:19

Цены на продукты и "борщевой набор" взлетели почти на 100% Видео

17:12

Тина Кароль завела поклонников глубоким декольте: "Быстро на колени, перед вами икона"

17:03

Как отследить посылку Новой почты: что делать, если нет накладной

17:00

Пикантная фотосессия: Санта Димопулос эротично изгибалась на столе Видео

16:57

Польза хрена: как хрен влияет на организм человека, и какой вред может причинить

16:34

Церковь в смартфоне: ПЦУ запустила мобильное приложение Видео

16:17

Полякова, Ефросинина и "возвращение" Чапкиса: что ждет зрителей в новом выпуске "Танців з зірками"

16:15

"Выстрелы с территории Украины": в Беларуси объявили об обстрелах государственного герба из ружья

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять