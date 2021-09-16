За полвека количество аномально жарких дней на Земле увеличилось вдвое: впереди "тепловой стресс"

Жара станет более экстремальной / ua.depositphotos.com

Ученые в очередной раз заговорили о катастрофических изменениях климата. На этот раз речь снова идет о глобальном потеплении и его необратимости.

Последнее исследование показало, что за последние 50 лет количество аномально жарких дней на планете удвоилось, пишет ВВС.

При этом, начиная с 1980-х годов столбик термометра поднимался выше 50 градусов по Цельсию, что предвещает еще более высокую температуру уже в ближайшие грядущие годы.

Также выяснено, что в течение последнего десятилетия аномальная жара держалась почти месяц ежегодно.

Максимальная температура на большей части планеты повысилась на полградуса. Но в Восточной Европе, южной части Африки и Бразилии, Арктике и на Ближнем Востоке она приподнялась на два градуса.

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"Если нынешняя динамика сохранится, к 2100 году с "тепловым стрессом" столкнутся более миллиарда человек - вчетверо выше по сравнению с текущей цифрой, говорится в недавнем исследовании американского Университета Рутгерса. Такие температурные условия опасны для жизни людей, а также для целостности зданий, дорог и энергосистем", - указано в исследовании.

Причиной такой динамики ученые из Института изменения окружающей среды Оксфордского университета считают последствия бесконтрольного "сжигания ископаемого топлива".

А еще специалисты предостерегают, что география жары будет расширяться. И есть только один способ остановить ее - немедленно сократить промышленные выбросы.

Напомним, ранее в ООН заявили, что мир изменится спустя несколько десятков лет. Причем до неузнаваемости. Землю постигнет голод и стихийные бедствия.

Также ранее исследователи заявили, человечество пагубно влияет на климат и особенно глобальное потепление. Таким образом фоновое потепление в восточной экваториальной части Тихого океана будет проходить быстрее, чем в западной.