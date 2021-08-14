Наводнение в Турции: есть жертвы, идет большая поисково-спасательная операция

Наводнение в Турции / Reuters

Турция только успела несколько ликвидировать масштабные лесные пожары на юге страны, как по ее северной части ударили мощные ливни и смертоносные паводки. На данный момент число жертв наводнений и селевых потоков в Черноморском регионе Турции достигло 40 человек.

По данным турецких спасательных служб, в районе Кастамону на южном берегу Черного моря погибли 34 человека. Шесть смертей зафиксированы в Синопе.

Кроме этого, множество людей пропали без вести. Некоторые госпитализированы в больницы. 1700 человек эвакуированы. Причем многих из них спасали вертолетами, снимая с крыш домов.

В регионе проходит большая поисково-спасательная операция. Разрушены дома, мосты и дороги. Оборваны линии электропередач. Без электричества остались 330 сел.

Отметим, наводнения в Турции зафиксированы на гористом черноморском побережье. Это частое явление в данном регионе, однако нынешняя стихия установила "рекорд". Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал ее самым страшным паводком из тех, что он видел до сих пор.

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Читайте такжеКатастрофа неминуема: в ООН заявили, что Земля нагревается рекордными темпамиНапомним, ранее в Турции вспыхнули масштабные пожары в лесах. Наиболее пострадали курортные Бодрум и Мармарис. Отдыхающие ночевали на пляжах, чтобы быть поближе к воде. Между тем, ответственность за пожары взяла на себя террористическая группировка. Спасатели установили некоторый контроль над огнем.

И о природных аномалиях текущего года:

В мире фиксируется рекордная жара, которая провоцирует масштабные лесные пожары. В последнее время от большого огня пострадали Турция, Греция и российская Якутия.

Тем временем, в Бразилии и ЮАР наоборот фиксируется волна рекордно холодного воздуха для этих стран. В Бразилии даже выпал снег.

Ранее Европа страдала от мощных ливней, которые затопили улицы и целые города. Украина также попала в очаг непогоды: наиболее пострадали Киев и Одесса. Также подтопленными были Мариуполь и Хмельницкий, ранее Днепр, а теперь и Черновцы. А вот в Херсоне из-за сильного зноя садоводы начали досрочно собирать урожай.