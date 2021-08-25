Климатолог рассказала, почему Крым изнемогает от наводнений и подтоплений

Климатолог рассказала, почему Крым изнемогает от наводнений и подтопленийа / УНИАН

Обильные осадки, от которых летом нынешнего года страдали южные области Украины и Автономная Республика Крым (временно оккупированная РФ) были вызваны тем, что мощную циклоническую деятельность заблокировал антициклон. Об этом в рамках чата на Главреде рассказала климатолог и заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"В Крыму как раз и проявилась та проблема, о которой мы говорили выше – то малая вода, то большая вода. Крымский полуостров в этом году, как никто другой, прочувствовал все это на себе. Однако так происходило не только в Крыму – от этого страдали все наши южные области. Наблюдался интересный процесс: над Черным морем все время образовывались циклоны, а к востоку от Украины появлялись блокирующие антициклоны, которые не давали возможности двигаться циклонам. В зависимости от того, в каком месте этой системы находился тот или иной регион, преобладали соответствующие погодные условия. Крыму и южным областям Украины в этом году не повезло, потому что они находились под влиянием очень мощной циклонической деятельности, которая была заблокирована антициклоном. Поэтому там и наблюдался длительный период циклонической погоды, с которым были связаны обильные осадки. Периодически атмосферные фронты обострялись и давали большое количество осадков", ‒ сказала она.

По мнению Балабух, на то, что оккупированный Крым летом 2021 года изнемогал от наводнений, повлияли и местные аэрографические условия. То есть крымские горы могли образовывать дополнительное количество осадков в зависимости от того, как двигались потоки.

"В следующем году Крым необязательно снова будет страдать от ливней и всего остального. Эти процессы могут происходить и в Киеве, и в Харькове, и во Львове – на месте Крыма может оказаться любой другой регион. Насколько они готовы к тому, что у них за сутки выпадет три месячные нормы осадков – 300 литров воды на квадратный метр? Для сравнения – во время недавнего ливня в Киеве, когда были затоплены станции метро Академгородок и Берестейская, у нас выпало в десять раз меньше осадков", ‒ сказала она.

Ученая говорит о том, что уже в ближайшем будущем Украину ожидают новые подтопления и наводнения.

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"Следовательно, вопрос не в том, будут или не будут новые подтопления из-за обилия осадков, а в том, где именно в следующий раз они будут, какой регион окажется под ударом. А это может быть любой регион, в том числе Киевщина со всеми ее дамбами и устаревшей инфраструктурой. Поэтому мы должны учитывать возможность такого сценария, потому что это вопрос выживания", ‒ подытожила она.

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Напомним, ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.