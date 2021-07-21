Вода по пояс и плавающие машины: дожди на Закарпатье превратили несколько сел в реки

Улицы сел в Закарпатье превратились в реки / facebook.com/oleh.bursa

В Раховском районе Закарпатской области по причине обильных ливней оказались затопленными несколько сел. В населенных пунктах подтопило дома, размыло дороги и уничтожило урожаи. Людям удалось спасти домашний скот, а вот мебель и бытовую технику нет. Больше всего пострадало село Великий Бычков, также подтопило хозяйства в селах Ясиня и Верхнее Водяное. Время от времени вода достигала уровня по пояс и держалась пару часов.

Как сообщает ТСН, больше всего воды оказалось в селе Великий Бычков. Сильный дождь там начался еще после обеда и не стихал целый час. Вследствие непогоды дождевая вода хлынула на огороды и дворы местных жителей. Улицы села превратились в реки.

В материале отмечается, что в некоторых районах уровень воды был по пояс, причем это было несколько часов. Людям удалось спасти домашний скот, а вот бытовая техника и мебель не уцелели.

Хозяйства оказались подтопленными в селах Ясиня и Верхнее Водяное. В пунктах работают спасатели, а местное самоуправление подсчитывает убытки в результате непогоды.

Житель Великих Бычков Вася Дорош на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал видео, на которых можно заметить, как село оказалось в воде.

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Председатель Великобычковской громады Олег Бурса обнародовал фотографии с улиц деревни. По фотоснимкам заметно, что местами вода достигает достаточно высокого уровня.Читайте такжеЖара +30 придет на смену мощным ливням: синоптик предупредила о резкой перемене погоды

Село Великий Бычков пострадало от наводнения / facebook.com/oleh.bursa

Село Великий Бычков пострадало от наводнения / facebook.com/oleh.bursa

Село Великий Бычков пострадало от наводнения / facebook.com/oleh.bursa

Село Великий Бычков пострадало от наводнения / facebook.com/oleh.bursa

Село Великий Бычков пострадало от наводнения / facebook.com/oleh.bursa

Село Великий Бычков пострадало от наводнения / facebook.com/oleh.bursa

Непогода в Украине

В последние несколько дней ряд регионов страны захлестнули дожди. Киев в результате ливней 19 июля превратился в Венецию – улицы и станции метрополитена столицы затопило водой.

В этот день в столице за полчаса выпала недельная норма осадков, в результате этого в Киеве было приостановлено движение транспорта.

Ливни пронеслись и в Херсоне, где непогода уничтожила поля с подсолнечником, помидорами, кукурузой, картошкой. Тонны овощей сгнили из-за дождей.

Местами непогода затронула и Харьков. В городе около 15 минут был мощный ливень с ураганом. Ветер повалил несколько деревьев.