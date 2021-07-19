Срывал навесы и уничтожал авто: по Харькову ударил масштабный ураган с ливнем

На Харьков обрушился масштабный ураган с ливнем / скриншот из видео

В Харькове накануне был зафиксирован мощный ливень с ураганом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Обильный дождь пошел внезапно и продолжался около 15 минут, но успел привести ко многим разрушениям. По словам горожан, в одном из спальных районов сильный ветер повалил несколько деревьев. Во дворе одной из многоэтажек пострадала припаркованная машина. На нее упал навес, который ветром оторвало от окна. Также в некоторых районах Харькова прошел град.

Всего же, по данным ГСЧС Украины, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в 7 областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Напомним, ранее в Запорожской области, в популярном приморском курорте Бердянск, случилась гроза с ураганным ветром, которая просто разгромила городские пляжи.

На видео снято, что во время мощного ливня ветер просто сносит все вокруг, видно также значительное затопление.

Еще на одном видео, снятом непосредственно на пляже, показан настоящий погром из-за грозы с ветром. Весь пляж затоплен, из воды торчат перевернутые пластиковые шезлонги и другие снесенные ветром предметы.