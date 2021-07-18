В Украину несется опасный северный циклон с ураганом

Погода в Украине будет опасной 19 июля / pixabay

Погода в Украине в понедельник, 19 июля, принесет грозы, дожди, шквальный ветер, местами град на часть территорий. Вместе с тем в стране ожидается облегчение жары, однако не везде.

Синоптики прогнозируют, что это связано с северным циклоном по имени Christoph, атмосферные фронты которого посетят нас.

"19 июля в Карпатах значительные дожди; в западных, северных, Винницкой, днем и в Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

По словам синоптика Наталки Диденко, атмосферный фронт в этих областях будет обусловлен северным циклоном. Вместе с ним придут более низкие температуры.

"Милосерднее воздух идет к нам с атмосферными фронтами, которые привязаны к cеверному циклону Christoph. Фронты принесут грозовые дожди в Украину... Учитывая сильные температурные контрасты в зоне атмосферных фронтов между жарой и зафронтальной прохладой, эти дожди могут мгновенно превращаться в сильные ливни со шквалами и градом!" - предупреждает синоптик.

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А вот на юге и востоке Украины в понедельник все еще удержится сухая жаркая погода. Дожди доберутся сюда уже во вторник - среду. А ослабление жары придет в середине недели.

Температура завтра +24 +26 на Западе, +28+33, на севере и в центре, а на востоке и юге от +31 до + 36 градусов.

Погода в городах Украины 19 июля

Ужгород – + 25...+27

Львов – + 24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – + 24...+26

Черновцы – + 24...+26

Хмельницкий – + 24...+26

Луцк – + 24...+26

Ровно – + 24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – + 27..+29

Одесса – + 31...+33

Николаев – + 33...+35

Херсон – + 34...+36

Симферополь – + 32...+34

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – + 30...+32

Чернигов – + 30...+32

Сумы – + 30...+32

Полтава – +30...+32

Днепр – + 31...+33

Запорожье – + 34...+36

Донецк – + 34...+36

Луганск – + 34...+36

Харьков – + 33...+35

Киев – + 28...+30

Как рассказала синоптик Укгидрометцентра Наталья Птуха, ливни не будут такими обильными как в Европе, которая уже несколько дней страдает от непогоды.

"Сравнивать эти процессы с теми, которые были в Германии, не следует. Конечно, есть определенная корреляция и взаимодействие во всех синоптических процессах в границах европейского континента, то есть мы видим, что там меняется погодная ситуация. Но у нас она не будет такой интенсивной и стремительной", – успокоила украинцев Наталья Птуха.

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Во вторник, 20 июля, погода существенно не изменится. На востоке и юге сохранится жаркая погода без осадков, а в остальных регионах пройдут дожди, а температура будет вполне комфортной – днем не выше + 25-29 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.