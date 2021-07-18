В Украину несется опасный северный циклон с ураганом

Ослабление жары придет в середине недели.
Погода в Украине в понедельник, 19 июля, принесет грозы, дожди, шквальный ветер, местами град на часть территорий. Вместе с тем в стране ожидается облегчение жары, однако не везде.
Синоптики прогнозируют, что это связано с северным циклоном по имени Christoph, атмосферные фронты которого посетят нас.
"19 июля в Карпатах значительные дожди; в западных, северных, Винницкой, днем и в Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.
По словам синоптика Наталки Диденко, атмосферный фронт в этих областях будет обусловлен северным циклоном. Вместе с ним придут более низкие температуры.
"Милосерднее воздух идет к нам с атмосферными фронтами, которые привязаны к cеверному циклону Christoph. Фронты принесут грозовые дожди в Украину... Учитывая сильные температурные контрасты в зоне атмосферных фронтов между жарой и зафронтальной прохладой, эти дожди могут мгновенно превращаться в сильные ливни со шквалами и градом!" - предупреждает синоптик.
А вот на юге и востоке Украины в понедельник все еще удержится сухая жаркая погода. Дожди доберутся сюда уже во вторник - среду. А ослабление жары придет в середине недели.
Температура завтра +24 +26 на Западе, +28+33, на севере и в центре, а на востоке и юге от +31 до + 36 градусов.
Погода в городах Украины 19 июля
- Ужгород – + 25...+27
- Львов – + 24...+26
- Ивано-Франковск – +24...+26
- Тернополь – + 24...+26
- Черновцы – + 24...+26
- Хмельницкий – + 24...+26
- Луцк – + 24...+26
- Ровно – + 24...+26
- Житомир – +24...+26
- Винница – + 27..+29
- Одесса – + 31...+33
- Николаев – + 33...+35
- Херсон – + 34...+36
- Симферополь – + 32...+34
- Кропивницкий – +31...+33
- Черкассы – + 30...+32
- Чернигов – + 30...+32
- Сумы – + 30...+32
- Полтава – +30...+32
- Днепр – + 31...+33
- Запорожье – + 34...+36
- Донецк – + 34...+36
- Луганск – + 34...+36
- Харьков – + 33...+35
- Киев – + 28...+30
Как рассказала синоптик Укгидрометцентра Наталья Птуха, ливни не будут такими обильными как в Европе, которая уже несколько дней страдает от непогоды.
"Сравнивать эти процессы с теми, которые были в Германии, не следует. Конечно, есть определенная корреляция и взаимодействие во всех синоптических процессах в границах европейского континента, то есть мы видим, что там меняется погодная ситуация. Но у нас она не будет такой интенсивной и стремительной", – успокоила украинцев Наталья Птуха.
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Во вторник, 20 июля, погода существенно не изменится. На востоке и юге сохранится жаркая погода без осадков, а в остальных регионах пройдут дожди, а температура будет вполне комфортной – днем не выше + 25-29 градусов.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.
Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.