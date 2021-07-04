Потопы, погромы и нашествие медуз: в Бердянске ураган натворил невероятной беды

Бердянск затопило / соцсети

В Запорожской области в приморском Бердянске в воскресенье, 4 июля, прошла сильная гроза, сопровождаемая ураганным ветром, которая просто разгромила городские пляжи.

Об этом свидетельствуют видео, публикуемые очевидцами в Сети.

На видео снято, что во время мощного ливня ветер просто сносит все вокруг, видно также значительное затопление.

Еще на одном видео, снятом непосредственно на пляже, показан настоящий погром из-за грозы с ветром. Весь пляж затоплен, из воды торчат перевернутые пластиковые шезлонги и другие снесенные ветром предметы.

Местные жители и очевидцы сообщают, что шторм прибил к берегу множество медуз, ими сейчас усеяно побережье.

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О приближающемся ухудшении погодных условий предупредили ранее в местной метеослужбе.

"Сегодня и завтра, 4 и 5 июля, ветер юго-восточный 6-11 м/сек, при грозах порывы до 20 м/сек. Высота волн в открытом море 13-15 дециметров", – говорилось в сообщении.

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