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Из-за ливней на Херсонщине поля превратились в болота: что будет с ценами на фрукты и овощи

19 июля 2021, 12:03
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Тонны овощей просто сгнили. Пострадали поля с подсолнечником, помидорами, кукурузой, картошкой. Из-за ливней портятся и фруктовые деревья.

Из-за ливней поля на Херсонщине превратились в болота
Из-за ливней поля на Херсонщине превратились в болота / скриншот

Непогода в Херсонской области наделала бед – поля превратились в болота, а урожай начинает гнить еще до того, как его успеют собрать. В регионе уже выпала годовая норма осадков, однако после 21 июля циклон может принести в регион новые ливни.

Сильные дожди сказываются на ценах на фрукты и овощи. В этом сезоне на местных рынках их продают в два раза дороже, чем обычно, передает Дом.

В Херсонской области фермеры подсчитывают убытки, причиненные стихией - тонны овощей просто сгнили на полях. Еще в начале лета местные фермеры размещали в соцсетях видео, на которых видно, как вместо полей подсолнечника стояла вода. Также пострадали поля с помидорами, кукурузой. Сгнила и картошка. Местные фермеры сетуют, что в этом сезоне едва ли удастся выйти в ноль.

"Много дождей, из-за влаги гниёт картошка, пропадает. 10% выбрасываешь, потому что она гнилая", — жалуются они.

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Кроме того, из-за ливней портятся и фруктовые деревья. Херсонщина осталась без абрикосов. Град побил урожай винограда, черешни и яблок.

Из-за проливных дождей аграрии не могут убрать с полей и урожай зерновых.

Читайте такжеСезонные фрукты и овощи в Украине: почему так дорого стоят и ждать ли подешевенияВ то же время в Херсонской областной государственной администрации говорят, что для паники повода нет. Там рассчитывают собрать зерновых и бобовых не меньше чем в прошлом году. Для тех же предприятий, которые несут убытки из-за непогоды, разработали алгоритм оформления форс-мажорных обстоятельств.

Тем временем синоптики прогнозируют новые погодные катаклизмы. В Херсонской области уже выпала годовая норма осадков. До 21 июля будет сухо и жарко, поэтому желательно успеть убрать урожай. Потом ожидаются изменения погодных условий и, вероятно, снова активное наступление циклона, который может принести и град, и осадки в виде дождя.

Как сообщал Главред, уже сегодня в Украине ожидаются грозы, град и шквалы. Опасные погодные явления прогнозируются почти по всей Украине. Объявлено штормовое предупреждение.

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