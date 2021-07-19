На Украину обрушатся грозы, шквалы и град: объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение / pixabay

В Украине ожидаются грозы, град и шквалы. Опасные погодные явления прогнозируются почти по всей Украине.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в понедельник, 19 июля, в Украине вероятны грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В Карпатах значительные дожди; в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

В то же время в западных, северных, восточных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях сегодня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды на 19 июля / meteo.gov.ua

Из-за непогоды в Украине обесточены 170 населенных пунктов

Отметим, что вследствие непогоды без электроэнергии остались 170 населенных пунктов в семи областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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" По состоянию на 7.00 19 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в 7 областях (Львовская - 92, Волынская - 33, Тернопольская - 17, Черниговская - 11, Закарпатская - 10, Киевская - 4 и Черновицкая - 3)", – сообщается на сайте ведомства утром в понедельник.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощный западный грозовой фронт пройдет через Украину 19-22 июля. Его пик придется на 21 число, когда дожди и грозы ожидаются практически по все территории страны.

Прогноз погоды до конца лета 2021

Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

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