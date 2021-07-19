Почти как в Германии: на Закарпатье из-за наводнения вода все сметает на своем пути

Погода устроила жителям Украины настоящий "ад". После продолжительной жары страну накрыло сильными дождями и ливнями. Первыми пострадали западные области страны и сильнее всего досталось Закарпатью.

Река Уж вышла из своих берегов и вода начала сметать все на своем пути. Как сообщает издание Mukachevo.net, в районе озера Синевир, в селах Колочава и Свобода сошли селевые потоки.

Вода хлынула на трассу и жилые территории. Спасатели выехали на место происшествия, чтобы расчистить автодороги и обеспечить проезд автомобильного транспорта. Также идут работы для того, чтобы обеспечить безопасность местным жителям.

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Сотрудники ГСЧС предупреждают, что ситуация может ухудшиться, так как синоптики прогнозируют в ближайшие дни много дождей и ливней в западных регионах. Это может привести к подтоплению многих населенных пунктов. Есть риски оползней и паводков.

В регионе объявлен желтый уровень опасности на ближайшие сутки. Синоптики предупреждают, что возможны сильные грозы и шквалистый ветер до 15-20 м/с.

Отметим, Европе из-за сильных дождей случилось наводнение. В Германии упали шесть домов и пропали без вести десятки людей. Сильные дожди пришли в Западную Германию с циклоном Бернд. Из-за непогоды несколько крупных рек страны, включая Рейн, вышли из берегов. Уровень воды на улицах поднялся выше первых этажей.

Как сообщал Главред, климатолог Андреас Финк из Института метеорологии и климатических исследований Технологического института Карлсруэ рассказал, что глобальные изменения климата приведут к тому, что аномальные дожди, накрывшие Европу и спровоцировавшие катастрофические наводнения, будут выпадать все чаще и станут привычным явлением.