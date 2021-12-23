В Киеве исчезла новогодняя елка стоимостью 5 млн гривен

Елка должна была быть на Центральном железнодорожном вокзале.
В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале было запланировано установить новогоднюю елку за 5 миллионов гривен. Но ее до сих пор никто не видел.
В связи с этим Киевская городская прокуратура начала расследование хищения средств.
В сообщении прокуратуры говорится о том, что согласно договору, заключенному с Укрзализныцей, новогоднее дерево должны были установить не позднее 17 декабря.
Между тем, его не обнаружили и при осмотре 22 декабря.
Реклама
Напомним, в этом году страну постиг настоящий елкопад. Новогодние символы падали во множестве украинских городов. А в некоторых даже калечили людей.
Также ранее на Софийской площади в Киеве состоялась торжественная церемония зажигания огней главной елки страны, ее высота превышает 30 метров.
Читайте также:
- В Украине начали продавать новогодние елки: во сколько обойдется живое дерево
- Токсичные елки на Новый год: украинцев предупредили об опасности
- Во Львове перед Новым годом начали прятать елки от людей
- В Киеве зажгли главную елку страны: работники под дождем вешали гирлянды
- Как нарядить елку в Новый год 2022 для привлечения денежного успеха и удачи – цвета для знаков Зодиака
- Летел с 12 метров: в Житомирской области новогодняя елка сломалась пополам с человеком на верхушке
- Какие игрушки нельзя вешать на новогоднюю елку: привлекут беду и нищету
- Огоньки на главной елке страны зажгут немного раньше: подробности КГГА
- Киевлян припугнули штрафом за незаконную вырубку елок: сколько придется заплатить
- В Киеве зажгли огоньки на главной елке страны
Автор: Ульяна Виноградова