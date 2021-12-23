В Киеве исчезла новогодняя елка стоимостью 5 млн гривен

Центральный вокзал Киева остался без елки / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале было запланировано установить новогоднюю елку за 5 миллионов гривен. Но ее до сих пор никто не видел.

В связи с этим Киевская городская прокуратура начала расследование хищения средств.

В сообщении прокуратуры говорится о том, что согласно договору, заключенному с Укрзализныцей, новогоднее дерево должны были установить не позднее 17 декабря.

Между тем, его не обнаружили и при осмотре 22 декабря.

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Напомним, в этом году страну постиг настоящий елкопад. Новогодние символы падали во множестве украинских городов. А в некоторых даже калечили людей.

Также ранее на Софийской площади в Киеве состоялась торжественная церемония зажигания огней главной елки страны, ее высота превышает 30 метров.

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