В Украине начался новогодний "елкопад"

Елка упала в Мариуполе / mrpl.city

В центре Мариуполя Донецкой области на Театральной площади упала главная городская елка.

Новогодняя красавица рухнула на бок прямо на железное ограждение. Сейчас территорию оцепили, чтобы никто из людей не подходил близко, пишет Mrpl.city.

Как рассказали спасатели, сегодня в Мариуполе наблюдается штормовой ветер, превышающий 15 м/с. Это могло стать причиной инцидента с главной елкой города.

Горожане, находящиеся возле Драматического театра, подходят к елке, берут игрушки и играют ими.

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Отметим, что в момент падения никто из очевидцев не пострадал.

/ mrpl.city

Аналогичный случай произошел в поселке Квасилов Ровенской области. Падение елки в центре Квасилова поутру заметили местные жители, сообщает Сегодня.

Коммунальщики говорят, что елку, очевидно, сломал сильный ветер.

/ segodnya.ua

Утром 19 декабря работники треста вместе с горсветом работали, чтобы восстановить и закрепить новогоднее дерево.

Елка, которую установили в Квасилове, раньше росла на территории одного из детсадов Ровно. Из-за аварийного состояния ее срезали и установили как новогоднее украшение.

/ segodnya.ua

Кроме того, новогодняя елка упала в Лебедине на Сумщине.

Об этом рассказал городской голова Лебедина Александр Баклыков. По его словам, произошло это из-за ветра, пишет Суспільне.

"Сильный ураган. Хотя стояла она на растяжках, но они лопнули, и она упала. Не выдержала и основа. Ее вывернуло с корнями. Нынешняя елка высотой 20 метров, она на 5 метров выше, чем обычно", — сказал он.

Травмированных нет, говорит мэр. По его словам, украшения и гирлянды повреждены частично — на той стороне, на которую упало дерево.

/ sm.suspilne.media

"Сейчас техника приехала, люди работают. Перекроем движение, чтобы рядом никто не ходил. Сегодня она будет стоять на месте", - отметил городской голова.

Ранее стало известно о падении главной елки в городе Романов Житомирской области, сообщает местное издание Твой Романов.

"Мы пытались выровнять елку. И в какой-то момент она сломалась. Я, находясь на высоте примерно 12 метров, упал вместе с верхушкой вниз. Спасла страховка, правда порядком поцарапал лицо и получил ушиб", — рассказал арборист (древовод, специалист по обслуживанию деревьев) Александр Выгивский о том, как он пытался установить новогоднюю ель в городе.

/ tvijromaniv.in.ua

Напомним, на Софийской площади в Киеве состоялась торжественная церемония зажигания огней главной елки страны, ее высота превышает 30 метров.

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