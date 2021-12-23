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В Киеве мошенники обустроили кафе и выманивали там деньги из богачей

23 декабря 2021, 17:50

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Схему придумал иностранец / НПУ

В Киеве задержали мошенников, которые обманывали богатых мужчин. Молодые девушки знакомились в соцсетях и приглашали мужчин на свидание в определенное кафе. А там с помощью еды выманивали деньги у потерпевших.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева, для они арендовали помещение в Печерском районе столицы, которое замаскировали под кафе.

В Сети были размещены анкеты девушек в поиске состоятельных кавалеров.

На свидании девушка будто бы заказывала дорогой алкоголь и еду на вынос и обещала продолжить вечер в другом месте. После расчета она якобы забирала заказ в пакете. Но на самом деле там не было никаких продуктов.

В полиции отметили, что схему придумали молодой иностранец и два украинца, а помогали им 19-летняя девушка из Волыни и 24-летний парень из Закарпатья. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Киеве иностранец попал под суд, после конфликта на дороге. Он до смерти забил пешехода. Конфликт с летальным исходом возник между водителем автомобиля Hyundai и пешеходом, который, между тем, не нарушал ПДД.
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