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В Киеве иностранец до смерти забил пешехода, не нарушавшего ПДД

21 декабря 2021, 15:00
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Шофер нанес несколько ударов мужчину по голове.

молоток, суд
Иностранец попал под суд / pixabay

В Киеве иностранец попал под суд, после конфликта на дороге. Он до смерти забил пешехода.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, трагедия случилась в феврале 2021 года на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе столицы. Конфликт с летальным исходом возник между водителем автомобиля Hyundai и пешеходом, который, между тем, не нарушал ПДД.

Отмечается, что шофер, не справившись с эмоциями, вышел из машины и несколько раз ударил мужчину по голове. В результате, 52-летний пострадавший скончался от полученных травм на месте. Подозреваемый тем временем скрылся с места преступления. Но его все же задержали и открыли уголовное производство по ч. 2 ст.121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК Украины.

"Задержанным оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине. Обвинительный акт в указанном резонансном уголовном производстве направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в Днепре маршрутка с пассажирами влетела во внедорожник. В результате столкновения пострадали шесть человек. Их забрала скорая в городскую больницу №16. Информации об их состоянии пока нет.

Также ранее в Луганской области в ДТП попал пассажирский микроавтобус. Автобус занесло на дороге из-за гололеда, он слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб один пассажир, еще шестеро получили телесные повреждения.

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