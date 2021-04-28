В Киеве нашли сумку с расчлененным телом

Труп обнаружили в проулке Моторном в столице / kyiv.npu.gov.ua

В Голосеевском районе Киева в среду, 28 апреля, прохожий обнаружил сумку, в которой был расчлененный труп человека. Личность погибшего пока не установлена.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что сумку с жутким содержимым обнаружили в проулке Моторном.

"Сегодня утром в полицию Киева обратился местный житель и сообщил о том, что в переулке Моторному обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками.

Читайте такжеВ Одесской области произошло двойное убийство с поножовщинойПравоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все необходимые первоочередные следственные действия.

Как сообщал Главред, в Киеве произошло кровавое убийство. 16-летний парень в ходе семейной ссоры зарезал родителей и младшего брата, и после этого еще несколько дней жил в квартире с трупами.

Правоохранители задержали парня по подозрению в тройном убийстве. Он нанес многочисленные ножевые ранения родителям и 8-летнему брату, от чего те погибли на месте.

Позже 16-летний киевлянин заявил, что пошел на преступление потому, что "его перемкнуло".