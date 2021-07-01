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В Киеве навсегда исчезли кондукторы: как теперь оплатить проезд

1 июля 2021, 21:18
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Штат кондукторов насчитывал до тысячи человек. Части из них пришлось уволиться в связи с возрастом.

Транспорт
В Киеве исчезли кондукторы / УНИАН

В наземном городском транспорте Киева с четверга, 1 июля, уже больше не будет кондукторов, которые продают билеты на проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах.

Часть коллектива будет переведена на другую должность.

"Должность кондуктора официально упразднена с сегодняшнего дня. Часть сотрудников, которые выполняли эту работу переведены на смежные профессии. А именно ими усилен штат контролеров, которые проверяют оплату проезда в городском транспорте", – сообщили Сегодня в коммунальном предприятии Киевпастранс.

Там отмечают, что штат кондукторов насчитывал до тысячи человек. Части из них пришлось уволиться, поскольку они не подходят на работу контролерами по возрасту. На предприятии отмечают, что призывают пассажиров исправно оплачивать проезд в городском наземном транспорте, поскольку контроль будет усилен на всех маршрутах. Кстати, штраф – 160 гривен.

Проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и фуникулере можно оплатить при помощи е-билета или заранее приобрести бумажные билеты.

Повышение тарифов на проезд в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:

Коммунальные предприятия Киевский метрополитен и Киевпастранс 13 мая сделали заявления об убытках на фоне эпидемии коронавирусной инфекции и призвали власти столицы либо выделить им дополнительные финансовые средства из бюджета, либо пересмотреть стоимость проезда в сторону повышения.

Согласно расчетам перевозчиков, стоимость проезда в метро должна составлять 21 гривну, в наземном транспорте – 25 гривен. Именно такие тарифы, по их мнению, на данный момент являются экономически обоснованными ценами на проезд в общественном транспорте.

новости Киева транспорт Киевпастранс
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