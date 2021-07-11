В Киеве парень набил рюкзак камнями и бросился в реку: его спасти не успели / t.me/KyivOperativ

В столице Украины парень решил свести счеты с жизнью – он прыгнул прямо в одежде в реку. При этом он имел при себе портфель, набитый камнями. В итоге молодой человек погиб.

Как сообщает "Киев Оперативный", прямо на глазах у свидетелей парень с разбега нырнул в воду.

"Пока вызвали спасателей, полицию и т.д. — умер. С реки достали тело с портфелем. Внутри портфеля камни... Видно, не хотел, чтобы его спасали", — говорится в сообщении.

Личность погибшего устанавливается.

Ранее сообщалось, в больнице скончался 15-летний сын умерших от осложнений коронавируса супругов Родиковых, который бросился с моста в Киеве. О намерении покончить с собой подросток предупредил в соцсетях. Денис Родиков прыгнул с моста на бетонный тротуар и в тяжелом состоянии попал в больницу.

Реклама

Подробнее о гибели Дениса Родикова можете узнать в сюжете ТСН:

Супруги Владимир и Диана Родиковы, которые воспитывали 13 детей в детском доме семейного типа в Киевской области, в марте попали в Васильковскую центральную районную больницу из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Владимир Родиков умер 20 марта. Диана Родикова в критическом состоянии была переведена в реанимацию Александровской клинической больницы Киева, где 29 марта также умерла.