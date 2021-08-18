В Киеве появятся "прививочные" автобусы: стали известны маршруты и график работы

Автобусы начнут курсировать уже завтра, 19 августа.
В столице вакцинация продолжается несмотря на праздничные выходные. В частности с 19 по 24 августа прививку от коронавирусной инфекции можно будет сделать прямо на дороге - в специально оборудованных автобусах. По столице будут курсировать мобильные пункты вакцинации.
График "прививовочных машин" сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.
"Надеемся таким образом привлечь к вакцинации в первую очередь пожилых людей, которым добраться до поликлиники по каким-то личным причинам проблематично, чем к рынку или продуктовой ярмарке", - рассказала Гинзбург.
Отмечается, что в данных пунктах вакцинации прививку от COVID-19 сможет сделать любой гражданин Украины вне зависимости от места жительства. А также лица с постоянным видом на жительство.
Более того, для того, чтобы получить прививку, предварительная запись не требуется. Достаточно иметь при себе паспорт, ИНН и мобильный телефон.
Где и когда будут ездить "прививочные" маршрутки:
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Напомним, украинское правительство зарегистрировало вакцину от COVID-19 производителя Johnson & Johnson. Препарат Janssen COVID-19 Vaccine добавили в перечень вакцин, после вакцинации которыми привитые граждан получают COVID-сертификат.
Ее особенность в том, что для полной вакцинации нужна только одна доза. Поэтому украинцам не придется стоять в очереди по несколько раз для того, чтобы пройти полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.