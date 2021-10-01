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В Киеве школьник разбрызгал неизвестное вещество, ученикам стало плохо

1 октября 2021, 21:22
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Через некоторое время выяснилось, что это была бомбочка для розыгрышей. В ее составе - сероводород, сода и лимонная кислота.

школа
Школьник разбрызгал неизвестное вещество / УНИАН

В столице ученик 4 класса принес в свою школу неизвестную смесь и разбрызгал на перемене. Как следствие, 12 ученикам стало плохо - они жаловались на тошноту и головную боль, сообщает ТСН.

Дирекция школы срочно вывела класс на улицу, вызвали скорую, спасателей и полицию.

Что разбрызгал ученик

Через некоторое время выяснилось, что это была бомбочка для розыгрышей. В ее составе - сероводород, сода и лимонная кислота. Такая смесь не представляет опасности для здоровья.

Медики осмотрели детей, но в госпитализации они не нуждались, особенно после того, как подышали свежим воздухом на улице.

Однако, спасатели взяли пробы воздуха в помещении и они были в норме.

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Что будет за выходку ученика

Родителям четвероклассника все равно придется наведаться в полицию, хоть директор школы заявила, что она на ученика зла не держит.

По словам директора школы, это детские шалости и эта бомбочка есть в свободной продаже.

"Как таковой, сюрприз не очень приятный. Давид очень способный мальчик и таким образом он исследовал мир", - говорит директор.

Ранее Главред писал о том, что в школах необходимо отменить уроки физкультуры, которые существуют в нынешнем виде, заявил известный врач – педиатр Евгений Комаровский.

Вместо них для учащихся нужно ввести занятие спортом после уроков. Врач уверен в том, что ученики должны ежедневно иметь по 40 минут физической нагрузки.

Он отметил, что занятия не должны напоминать уроки физкультуры, которые есть два раза в неделю. Они могут включать в себя спортивные занятия на свежем воздухе.

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новости Киева полиция школьники эвакуция
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