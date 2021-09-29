Отмена физкультуры в школе: Комаровский рассказал о новом "уроке" для детей

Занятия в школе не должны напоминать уроки физкультуры, которые есть сейчас, говорит врач-педиатр.
В школах необходимо отменить уроки физкультуры, которые существуют в нынешнем виде, заявил известный врач – педиатр Евгений Комаровский.
Вместо них для учащихся нужно ввести занятие спортом после уроков, подчеркнул он в эфире канала Украина 24.
Врач уверен в том, что ученики должны ежедневно иметь по 40 минут физической нагрузки.
Он отметил, что занятия не должны напоминать уроки физкультуры, которые есть два раза в неделю. Они могут включать в себя спортивные занятия на свежем воздухе.
"После уроков дети не должны бежать домой, не должно быть уроков физкультуры. Надо после уроков в школе остаться на спорт. Каждый день! Вот как надо менять все", — добавил Комаровский.
Автор: Алексей Тычина