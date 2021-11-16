В Киеве устроили стрельбу у здания суда, есть раненый

В Киеве ранили человека у здания суда / Facebook/vvlaw

Во вторник, 16 ноября, в Киеве возле здания Киево-Святошинского районного суда произошла стрельба, пострадал человек.

ЧП произошло во дворе Киево-Святошинского суда, рассказал в Facebook адвокат Вадим Володарский.

Он также опубликовал фото с места происшествия.

По его словам, в результате инцидента ранен человек, однако, в каком он состоянии, пока не известно.

"Один раненый. Предположительно в которого и стреляли. Сейчас в скорую грузят", - написал он.

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Володарский также добавил, что пострадавший не работник суда.

Напомним, в Подольском районе столицы мужчина открыл стрельбу. Злоумышленника удалось оперативно задержать, ему уже сообщили о подозрении.

Мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов вверх.

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