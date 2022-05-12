В Киеве в некоторых районах нет света: что случилось и кому не повезло

Киевляне могут остаться без света / pixabay

У жителей трех районов Киева из-за непогоды может отсутствовать свет. Сейчас резервно запитано большинство клиентов, сообщили в КГГА.

Из-за непогоды - дождя и шквального ветра отключились высоковольтные линии, питающие 100 тысяч клиентов столицы в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.

По сообщению компании-электропоставщика, в 20:45 удалось резервно запитать большинство клиентов, еще 19 тысяч остаются обесточенными.

Киевлян просят помнить о правилах безопасности - не приближаться к оборванным проводам.

Ранее Главред писал о том, что вечером, 12 мая, в Киеве и области начался настоящий "апокалипсис". На столицу резко налетел ураган, мощный штормовой ветер и дождь.

Кроме того, в Киевской области очевидцы сообщили, что пронесся смерч.

Природное явление зафиксировали в селе Мартусовка, Бориспольского района. Телеграм-каналы опубликовали видео смерча.

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