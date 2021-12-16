В Киеве вспыхнула многоэтажка: есть жертвы

Пожар случился в Соломенском районе.
В Соломенском районе столицы произошел пожар в многоэтажке. В результате погиб мужчина.
Как сообщили в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве, загорелась квартира на шестом этаже девятиэтажного дома на ул. Ушинского, 29.
Спасатели выяснили, что огнем вспыхнули вещи домашнего обихода и мебель.
"Во время ликвидации пожара в комнате был обнаружен мужчина 1951 года рождения без признаков жизни. Пожар на площади 20 квадратных метров был локализован в 11:42, и уже в 11:53 - ликвидирован", - сказано в сообщении.
При ликвидации пожара был поврежден балкон снизу.
Напомним, накануне в Полтавской области умерла полуторагодовалая девочка. Она задохнулась угарным газом, пока мама отошла в магазин.
Также ранее во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали трое людей.
Читайте также:
- В Хмельницкой области в пожаре заживо сгорели четверо детей
- В зале Верховной Рады случился пожар
- Пожар унес жизни сразу 4-х детей: детали и фото с места жуткой трагедии на Хмельнитчине
- Сгорело 1400 квадратных метров: в одном из районов Киева вспыхнул большой пожар
- Во Львове масштабный пожар: вспыхнули склады