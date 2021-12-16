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В Киеве вспыхнула многоэтажка: есть жертвы

16 декабря 2021, 15:36
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Пожар случился в Соломенском районе.

Пожар в квартире Киева / ГСЧС

В Соломенском районе столицы произошел пожар в многоэтажке. В результате погиб мужчина.

Как сообщили в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве, загорелась квартира на шестом этаже девятиэтажного дома на ул. Ушинского, 29.

Спасатели выяснили, что огнем вспыхнули вещи домашнего обихода и мебель.

"Во время ликвидации пожара в комнате был обнаружен мужчина 1951 года рождения без признаков жизни. Пожар на площади 20 квадратных метров был локализован в 11:42, и уже в 11:53 - ликвидирован", - сказано в сообщении.

При ликвидации пожара был поврежден балкон снизу.

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Напомним, накануне в Полтавской области умерла полуторагодовалая девочка. Она задохнулась угарным газом, пока мама отошла в магазин.

Также ранее во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали трое людей.

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