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Мать искала ребенка в задымленном доме: в Лубнах трагически погибла полуторагодовалая девочка

16 декабря 2021, 13:10
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Девочку пытались реанимировать.

Дом, где погибла девочка / suspilne.media

В Лубнах Полтавской области из-за пожара в частном доме погибла маленькая девочка.

Как сообщает "Суспільне", трагедия произошла 15 декабря поздно вечером на улице Каменопотоцкой. В доме началось задымление в то время, когда 31-летняя мать пошла в магазин и оставила дома свою полуторагодовалую дочь.

"Женщина вместе с соседкой пытались найти ребенка в комнате. Затем они вызвали спасателей, которые обнаружили ребенка на полу у двери. Медики проводили реанимационные действия, но девочка умерла", – отметили в ГСЧС.

У женщины отравление продуктами горения. Она в реанимацию Лубенской больницы. Медики оценивают ее состояние как среднетяжелое.

Напомним, ранее во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали трое людей.

Также ранее в селе Солонка близ Львова вспыхнули складские помещения. Спасатели почти два часа работали над локализацией возгорания.

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