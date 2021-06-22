В Киеве здоровенный мужчина в кровь избил парня с нестандартной внешностью

В Киеве здоровенный мужчина в кровь избил парня / flickr.com/waltstoneburner

В Киеве в районе жилого массива бритоголовый мужчина жестоко избил молодого парня из-за нестандартной внешности. Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале Киев Оперативный.

Инцидент произошел на проспекте имени Петра Григоренко. Нападающий избил парня в подъезде дома №12.

В сообщении под видео указали, что мужчина начал приставать к парню еще возле подъезда. Он зашел вместе с пострадавшим внутрь, а затем в холле возле лифта его избил. Причиной нападения была нестандартная внешность киевлянина.

"Уже вроде и не Средневековье, а мракобесие до сих пор процветает. Ну и чтобы другие также понимали, какие удивительные существа живут рядом с нами. Мужчина вдвое старше парня, больше и сильнее – и такое себе позволяет ", – говорится в сообщении.

Пострадавший написал на нападающего заявление в полицию. Сейчас правоохранители пытаются установить личность злоумышленника.

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Напомним, ранее сообщалось, что в инклюзивном классе киевской школы №58 мальчика с аутизмом избила учительница, поскольку тот ее не слушался. На видео попали многочисленные встряски, шлепки по ягодицам и подзатыльники.

По некоторой информации, такие инциденты с избиением детей происходили систематически, в настоящее время проводится соответствующая проверка.