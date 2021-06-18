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В Киеве учительница избила мальчика с аутизмом: в Сети появилось видео

18 июня 2021, 13:59

В настоящее время проводится проверка, а учительница находится в отпуске.

В Киеве учительница избила мальчика с аутизмом / скриншот из видео

Вопиющий случай произошел в инклюзивном классе киевской школы №58. В этом классе учатся два ребенка с инвалидностью. Мальчика с аутизмом избила учительница, поскольку тот ее не слушался.

Видео в соцсетях обнародовала ассистентка учительницы, чтобы придать огласке этот досадный случай. На видео попали многочисленные встряски, шлепки по ягодицам и подзатыльники.

Отмечается, что ребенок, пострадавший от рук учительницы, имеет расстройства аутистического спектра.

По некоторой информации, такие инциденты с избиением детей происходили систематически, в настоящее время проводится соответствующая проверка.

В инцидент уже вмешался народный депутат, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования случаев нарушения прав детей Павел Сушко. По его словам, этот случай станет предметом расследования ВСК.

"Так же мы обращаемся в правоохранительные органы", — добавил он.

По информации Сушко, ассистенту учительницы в управлении образования Шевченковского района якобы угрожают уголовными производствами за то, что не остановила учительницу.

Заместитель директора школы №58 Владимир Мельниченко в эксклюзивном комментарии ТСН.ua сообщил, что в настоящее время проводится проверка, а учительница находится в отпуске.

"Сейчас могу лишь сказать, что Временная следственная комиссия, состоящая из представителей различных органов и управлений, проводит детальную проверку и изучает все детали инцидента. Данная учительница сейчас в отпуске. И пока идет проверка, я не уполномочен нечто большее комментировать", - отметил Мельниченко.

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