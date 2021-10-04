В киевском лесу нашли опасного паука, от укуса которого немеет все тело

Паук Черный Эрезус (Eresus kollari) / researchgate.net

В киевском лесу в районе жилого массива Троещина горожанин Игорь Банацкий заметил ядовитого паука, который прятался в листве. Об этом сообщает портал "Телеграф".

Киевлянин сообщил, что такое членистоногое является одним из самых красивых и вместе с тем самых ядовитых пауков Украины. Его укус вызывает сильную боль и онемение в течение трех-шести дней. Этот вид называют ласково паук-божья коровка или Черный Эрезус (Eresus kollari) по-научному.

Банацкий рассказывает, что этот вид пауков живет в норах и это единственный представитель тропических пауков, который живет так далеко на Севере.

Самцы Черный Эрезус имеют размеры от 8 до 11 миллиметров, самки − от 9 до 16 миллиметров. Первого легко узнать по ярко-красному брюху, украшенному четырьмя круглыми черными пятнами. Самка почти черная, за исключением пучка с охристых волосков на голове.

Эрезус живет в выстланной паутиной норке. Часть паутины выходит на поверхность, расширяется и служит ловчей сетью, которая стелется по земле или приподнимается на несколько миллиметров над ней. Основной пищей служат крупные насекомые, преимущественно жуки.

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Напомним, ранее в Мукачево (Закарпатская область) обнаружили нашествие сaмок ядовитых пaуков Aргиопa Брюннихa ‒ которые известны своей склонности к поеданию сaмцов после спаривания.

Значительных размеров пaучихa-осa, которую нашли в мукаческом дворе, пишут в соцсетях, уже не подaвaлa признаков жизни.

До того в Запорожской области в курортной Кирилловке (Азовское море) на смену нашествию божьих коровок, комаров и медуз пришли пауки.

На жуткой видеозаписи инцидента видно, что в одном из местных коттеджей заметили большое количество пауков. Они были повсюду, на потолке, стенах и полу.