В Кривом Роге мужчина выстрелил себе в голову и выжил

Мужчина хотел совершить самоубийство и выстрелил себе в голову / скриншот

В Кривом Роге 43-летний мужчина, который работал охранником в частной фирме, попытался совершить самоубийство. Он выстрелил себе в голову, но остался жив, его госпитализировали.

Инцидент произошел 1 ноября в квартире на территории Металлургического района. Мужчина 1978 года рождения был пьян и выстрелил из стартового пистолета, переделанного под травматическое оружие. Выстрел пришелся в район виска, но мужчина промахнулся, передает Telegram-канал Свои.

Окровавленного мужчину обнаружила мать с подругой. До этого он позвонил и сказал, что собирается покончить с собой.

Женщина вызвала скорую. Пострадавшего забрали в больницу. Он был в сознании и даже просил закурить.

Криворожанин незаконно хранил переработанное оружие. Правоохранители обнаружили и изъяли пистолет STALKER М906 калибра 9 мм и резиновые шары, передает ТСН.

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В полиции уточнили, что мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в Городскую больницу № 2 с диагнозом: огнестрельное ранение височного участка справа. Состояние мужчины средней тяжести. Все обстоятельства выясняются.

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