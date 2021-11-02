В Кривом Роге мужчина выстрелил себе в голову и выжил

Мужчина был пьян и выстрелил себе в район виска. Пострадавшего госпитализировали. Он был в сознании и даже просил закурить. Его состояние средней тяжести.
В Кривом Роге 43-летний мужчина, который работал охранником в частной фирме, попытался совершить самоубийство. Он выстрелил себе в голову, но остался жив, его госпитализировали.
Инцидент произошел 1 ноября в квартире на территории Металлургического района. Мужчина 1978 года рождения был пьян и выстрелил из стартового пистолета, переделанного под травматическое оружие. Выстрел пришелся в район виска, но мужчина промахнулся, передает Telegram-канал Свои.
Окровавленного мужчину обнаружила мать с подругой. До этого он позвонил и сказал, что собирается покончить с собой.
Женщина вызвала скорую. Пострадавшего забрали в больницу. Он был в сознании и даже просил закурить.
Криворожанин незаконно хранил переработанное оружие. Правоохранители обнаружили и изъяли пистолет STALKER М906 калибра 9 мм и резиновые шары, передает ТСН.
В полиции уточнили, что мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в Городскую больницу № 2 с диагнозом: огнестрельное ранение височного участка справа. Состояние мужчины средней тяжести. Все обстоятельства выясняются.
Как сообщал Главред, в учебном центре Десна в Черниговской области произошло самоубийство - военный срочной службы застрелился, когда находился на посту.