86-летний пенсионер повесился, после того как обнаружил жену мертвой: детали трагедии в Кривом Роге

В полиции сообщили подробности / УНИАН

В Кривом Роге пожилой мужчина покончил с собой после смерти своей жены. Он повесился в своей квартире.

Как рассказали в пресс-службе Криворожского районного управления полиции в комментарии "ТСН", трагический инцидент произошел 25 октября.

86-летний пенсионер совершил самоубийство пенсионер. Он повесился на отопительной трубе, когда обнаружил, что его жена умерла.

Читайте такжеСкандальная блогерша из Киева пригрозила самоубийством из-за проблемы с Instagram"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело женщины без признаков жизни и без явных признаков насильственной смерти, а рядом на батарее тело повешенного мужчины. Тела пенсионеров направили на СМЕ", — рассказала пресс-секретарь Криворожской полиции Оксана Лесонен.

Ранее мы сообщали, что в учебном центре Десна в Черниговской области произошло самоубийство - военный срочной службы застрелился, когда находился на посту. Инцидент произошел около 4 часов ночи. Военному было 23 года, а до дембеля ему оставался месяц.

Также Главред писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области, где супруги-пенсионеры выбросились с четвертого этажа квартиры с разницей в несколько минут. Погибшие пенсионеры оставили прощальную записку, в которой просили никого не винить в их смерти.